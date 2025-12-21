Al finalizar la última audiencia jubilar del año, el Papa León XIV recibió este sábado a artistas que le entregaron obras que combinan el arte con un mensaje de fraternidad y esperanza.

Es el caso de Domenico Sepe, un escultor italiano que donó al Santo Padre una escultura del Papa Francisco, una obra que busca representar el compromiso del pontífice argentino con los migrantes.

La estatua contiene fragmentos del barco que naufragó en Cutro en 2023, tragedia que se cobró la vida de 94 personas. También incluye una cruz y un ancla, que simbolizan el sacrificio y la esperanza.

Por otra parte, el manto que lleva el Papa recuerda el hábito de San Francisco, y su figura está apoyada sobre dos piedras que recuerdan la importancia del ministerio petrino.

La artista francesa Isabelle Rigal ofreció al Papa León la “Cruz de la Esperanza”, una obra realizada en madera proveniente de Nueva Zelanda.

Se trata de una madera muy antigua, empleada en esta obra para “subrayar la milenaria historia de evangelización de la Iglesia católica y al mismo tiempo invitar a cada fiel a dejarse vencer por el amor de Cristo”, subrayó su autora a Vatican News .

También el procurador federal de la Federación Italiana de Juego de Fútbol, Giuseppe Chiné, participó de la audiencia jubilar, y a su término entregó al Santo Padre un banderín de la selección italiana confeccionado para la ocasión, con la leyenda: “Por la protección de la lealtad, la corrección y la probidad en el fútbol”.

Al respecto, el magistrado señaló: “En un tiempo marcado por conflictos, no solo bélicos, que azotan a los seres humanos en muchos rincones del mundo, le dijimos al Pontífice que queremos dar nuestra contribución para hacer prevalecer una cultura basada en la lealtad, la justicia y el respeto, no solo en el ámbito deportivo”.

“Durante el período navideño siempre se hacen buenos propósitos para mejorar. Las discriminaciones y violencias que combatimos son las mismas que la Iglesia y la sociedad civil enfrentan mediante actividades de sensibilización orientadas a la inclusividad y a la fraternidad”, advirtió.

Bajo el mismo concepto, explicó, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) y el Comité Italiano Paralímpico (CIP) mantuvieron dos encuentros la semana pasada en el Vaticano con el cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y con Athletica Vaticana.