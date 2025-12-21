Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa León XIV se dirigió a un numeroso grupo de niños que este domingo se acercaron a la Plaza San Pedro llevando las imágenes del Niño Jesús de sus pesebres para recibir la bendición papal.

Se trata de una tradición que comenzó en 1969 con el Papa Pablo VI y se lleva a cabo cada año durante la época de Adviento. Incluso en la pandemia, el Papa Francisco continuó este gesto.

Cada año, el Santo Padre protagoniza un momento especial con los niños de la Diócesis de Roma, lo que representa un signo de cercanía con los más pequeños de la comunidad.

Con el tiempo, la tradición se ha extendido y hoy se realiza en diócesis de todo el mundo.

Este domingo, ante 1.500 niños presentes en la plaza, el Santo Padre expresó: “Dedico un saludo especial a los niños de Roma”, que fue respondido con un gran aplauso y ovación de los pequeños.

“Queridísimos, han venido con sus familiares y catequistas para la bendición de las imágenes del Niño Jesús, para ponerlas en el pesebre de sus casas, escuelas y oratorios”, señaló.

En ese contexto, agradeció al Centro Oratori Romani que organizó el evento, y bendijo de corazón a todos los “bambinelli”, como se denomina a las imágenes del Niño.

Al dirigir un mensaje a los niños presentes, el Pontífice pidió que en esta Navidad, “ante el pesebre rueguen a Jesús también por las intenciones del Papa”. En particular “roguemos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz”, rezó, impartiendo su bendición.