El Obispo de San Diego, Mons. Michael Pham, inauguró el jueves 18 de diciembre Angels Unawares (Ángeles inadvertidos), una nueva escultura en el campus de la Universidad de San Diego.

Mons. Pham fue nombrado en mayo de este año por el Papa León XIV, en el que fue el primer nombramiento episcopal de su pontificado en su país natal. Nacido en Vietnam en 1967, cuando tenía 13 años se vio obligado a huir del país acompañado de su hermana mayor y un hermano menor.

Llegaron a un campo de refugiados en Malasia, antes de lograr ser apadrinado, en 1981, por una familia de Estados Unidos, y se trasladaron a Blue Earth, en el estado de Minnesota.

La escultura de bronce de 2.4 metros de altura, obra del artista Timothy Schmalz, es una versión a escala de la que se encuentra en la Plaza de San Pedro del Vaticano, encargada por el Papa Francisco en 2019. Representa a 140 migrantes de diversos orígenes a bordo de una embarcación con un par de alas de ángel entre ellos.

Según Jim Harris, presidente de la Universidad de San Diego, la escultura pretende recordar al espectador “cómo las enseñanzas bíblicas nos animan a cuidar de nuestras comunidades más pobres y vulnerables, incluidas aquellas que huyen de sus países en busca de una vida mejor”.

La obra del artista Timothy Schmalz

Schmalz ha creado imágenes en bronce para iglesias históricas de Roma y del mundo. También es conocido por su escultura Jesús sin hogar, que representa al Señor como un hombre sin hogar durmiendo en un banco del parque.

Esta escultura se instaló en el Regis College de Toronto; desde entonces, la estatua ha sido copiada e instalada en más de 90 lugares en todo el mundo.

Angels Unawares se inspiró en Hebreos 13,2 —según el artista—: "No descuiden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles [o "ángeles inadvertidos" en otras traducciones]”.

Schmalz tuvo la idea de la pieza tras una conversación con el sacerdote jesuita (ahora cardenal) Michael Czerny, ex subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

En 2017, recordó Schmalz, Czerny “me sugirió que empezara a pensar en crear una escultura sobre migrantes y refugiados, no solo porque es una crisis hoy en día, sino como siempre ha sido importante a lo largo de la historia de la humanidad”.

Explicó que la obra “representa a un grupo de migrantes y refugiados de diferentes orígenes culturales y raciales, y de diversas épocas históricas. Están juntos, hombro con hombro, apiñados en una balsa”.

Las alas de ángel emergen de en medio de ellos, “sugiriendo la presencia de lo sagrado entre ellos”. Desde entonces, se han realizado giras de réplicas de la obra para que los fieles las vean por todo Estados Unidos. La escultura fue financiada por un donante anónimo.

Schmalz afirmó que el propósito de Angels Unawares, así como el de todo su arte, "es evangelizar y predicar el Evangelio". Casi todos los 140 migrantes que aparecen en el barco son personas reales que investigó; algunos se basan en los rostros de modelos vivos que acudieron a su estudio en el área de Toronto.

Muchas de sus ideas surgieron de fotografías de migrantes que pasaron por la isla Ellis del puerto de Nueva York. Y dos de las figuras están basadas en los padres de Czerny, quienes en su día fueron migrantes de Hungría que huían del comunismo.

El artista afirmó que cree que la escultura está a la altura de la Estatua de la Libertad de Nueva York, "pero con rostros y un enfoque espiritual". Añadió que el arte es una herramienta eficaz que la Iglesia Católica puede utilizar para transmitir el "mensaje cristiano" y se describió como "un artista soldado del Vaticano".

Día Internacional del Migrante

La bendición de la escultura coincidió con el Día Internacional del Migrante de las Naciones Unidas. Mons. Pham fue invitado no solo por ser Obispo de San Diego y miembro del consejo directivo de la universidad, sino también por ser migrante.

La bendición del jueves comenzó con la misa del mediodía presidida por el obispo, seguida de la develación de la escultura. Harris ofreció un discurso; participaron profesores, personal y estudiantes de la universidad.



