El P. Germanus Kwak Jin-sang, hasta ahora párroco de Seopangyo, celebra hoy su cumpleaños número 61 y el Papa León XIV lo ha nombrado este sábado 20 de diciembre nuevo obispo auxiliar de Suwon (Corea del Sur).

“El nuevo obispo auxiliar es una persona de profunda espiritualidad y sólida formación académica, y un excelente pastor que ha recibido respeto y afecto tanto de los sacerdotes como de los fieles”, afirma Mons. Mathias Ri Iong-hoon, Obispo de Suwon, en una carta enviada a los fieles de su diócesis.

Tras agradecer al Papa León XIV el nombramiento de su nuevo obispo auxiliar, el prelado coreano dijo estar “convencido de que, con una pasión incansable, él cumplirá fielmente la misión sagrada que Dios le ha confiado para nuestra diócesis y para la Iglesia universal, tomando decisiones pastorales prudentes y justas”.

“Les ruego encarecidamente que recen para que el nuevo Obispo Auxiliar, bajo la protección de Dios, pueda desempeñar siempre su ministerio episcopal con alegría y felicidad. Les pido también que recen por mí, que soy débil e insuficiente”, rogó el obispo.

¿Quién es el nuevo obispo auxiliar de Suwon?

Mons. Germanus Kwak Jin-sang es el nuevo obispo auxiliar de Suwon. Nació el 20 de diciembre de 1964 en Suwon. Obtuvo una Licenciatura en Teología por la Universidad Católica de Suwon y un Doctorado en Teología Sistemática por el Instituto Católico de París.

Fue ordenado sacerdote el 2 de febrero de 1993 para la diócesis de Suwon, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: párroco asistente de Jungang (1993-1994); párroco asistente de San Juan en Bundang (1994-1995); párroco asistente de la Concatedral de Jowon-dong (1995-1996); párroco de Beomgye (2005-2006).

Ha sido también profesor en la Universidad Católica de Suwon y en el Seminario Mayor de Suwon (2006-2023); rector del Seminario Mayor de Suwon y presidente de la Universidad Católica (2018-2022); miembro del Colegio Diocesano de Consultores y del Consejo Presbiteral Diocesano (2018-2022). Desde 2023 es párroco de Seopangyo.

La diócesis de Suwon fue erigida el 7 de octubre de 1963 como una pequeña diócesis en una región agrícola del sur de la provincia de Gyeonggi, al sur del río Han. Ahora es la segunda diócesis más grande del país con 22 distritos, 222 parroquias, 592 sacerdotes, unos 1.400 religiosos, y alrededor de un millón de fieles.

