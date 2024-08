El Papa Francisco nombró Obispo Auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina) al P. Matías Vecino, que hoy cumple 45 años y se convierte en el obispo más joven del país y el segundo más joven de América, según datos del sitio Catholic Hierarchy, especializado en los obispos de la Iglesia Católica.

El nombramiento se produjo en la mañana del miércoles 28 de agosto, día en que la Iglesia celebra a San Agustín, Padre y Doctor de la Iglesia, y fue dado a conocer de manera simultánea en Roma y en Buenos Aires, esta última a través de la agencia AICA.

Junto con este cargo, que ejercerá en la Arquidiócesis del centro del país, el P. Vecino también ha sido nombrado titular de Idicra.

Perteneciente al clero de Santa Fe, actualmente se desempeña como párroco de la Sagrada Familia, en la ciudad de Santo Tomé y Vicario Episcopal de Pastoral Social.

Se desempeña también como coordinador del Consejo de las Pastorales Sociales, profesor de Teología en los Institutos San Juan de Ávila —Seminario Metropolitano de Santa Fe de la Vera Cruz— y Fray Francisco de Paula Castañeda.

Es miembro del Consejo Presbiteral, canónigo del Venerable Cabildo Eclesiástico Metropolitano; y síndico y capellán de la Casa Juan Diego (perteneciente a la Familia Grande del Hogar de Cristo).

Un obispo auxiliar después de 47 años para llegar “a todas partes”

En conferencia de prensa, el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Mons. Sergio Fenoy, agradeció el gesto del Papa Francisco al aceptar su pedido “justificado sobre todo por la extensión de la arquidiócesis: son 30.000 kilómetros cuadrados, y no es solamente territorio, sino que son personas. Son necesidades, son dificultades, son comunidades, muchos sacerdotes, muchos colegios”, expresó.

“A mí, como se dice vulgarmente, ya no me da más el cuero. Hago lo que puedo, pero los años me han demostrado que no llego a todas partes, a todos los lugares y a las comunidades como quisiera”, dijo al presentar al obispo auxiliar que lo asistirá desde ahora en su actividad pastoral.

También agradeció al P. Matías, “que aceptó que el Señor, como una vez cuando lo llamó a ser sacerdote, también ahora le cambiará la vida, porque sin duda que hoy comienza una nueva etapa en la vida de Matías”, anticipó, valorando que el Papa haya nombrado para Santa Fe a un hijo de esa arquidiócesis, y señalando que desde hace 47 años no tiene obispo auxiliar.

Mons. Fenoy y el P. Matías Vecino en conferencia de prensa. Crédito: Cortesía Marcelo Bertone

“El Sagrario y la Virgen nunca te van a faltar”

“No encuentro una palabra para definir este momento”, expresó el flamante obispo. “Estoy con mucha paz. Estas dos últimas semanas sí estuve recontra nervioso. De hecho, en algunas celebraciones me perdía, digamos, no creo que se hayan dado cuenta, pero yo me perdía”, admitió.

“Estoy convencido de que no tengo ningún motivo para decirle que no a Dios, digamos, en este pedido”, afirmó el P. Vecino, y recordó las palabras que Mons. Fenoy le dijo: “El Sagrario y la Virgen nunca te van a faltar. Y eso la verdad me tranquilizó”, reconoció.

“Más allá de que la elección para obispo pueda resultar rimbombante, la elección que Jesús hizo de mí en el Bautismo y que todos los días hace de mí, de poder recibir la Eucaristía, para mí eso es lo fundamental”, remarcó.

“Estamos llamados a ser puente, a ser un actor de diálogo, de encuentro, sanar heridas, acortar distancias, yo creo que esa es la misión de la Iglesia hoy, por lo menos en Argentina, y por lo menos lo que hemos intentado en estos años en la Pastoral Social”, aseguró.

El P. Matías Vecino y Mons. Fenoy. Crédito: Cortesía Marcelo Bertone

¿Quién es el P. Matías Vecino, el obispo más joven de Argentina?

Matías Vecino nació el 28 de agosto de 1979 en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.

Ingresó al Seminario Nuestra Señora de Guadalupe de la arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz en el año 2000, y se graduó de Profesor de Formación Cristiana y Filosofía y Profesor en Ciencias Sagradas en el Instituto Superior Particular Incorporado "San Juan de Ávila".

Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 2008

En 2017, obtuvo la Licenciatura en Teología Moral en el Pontificio Instituto Superior de Teología Moral Academia Alfonsiana (Pontificia Universidad Lateranense).

Su Consagración Episcopal está prevista para el lunes 30 de septiembre, solemnidad de San Jerónimo, Patrono de la provincia y de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. La celebración será en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a las 19:00 horas.

Además, el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Mons. Sergio Fenoy, presentará al nuevo obispo el domingo 20 de octubre, en la celebración eucarística en la Catedral Metropolitana y Parroquia de “Todos los Santos” a las 10:30 horas.