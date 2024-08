Con una Misa en la catedral metropolitana, la Arquidiócesis de Buenos Aires expresó su acción de gracias por los 85 años siendo sede primada de Argentina, título que el Papa Francisco decidió trasladar a la diócesis de Santiago del Estero , en un gesto de “reparación histórica” por haber sido allí donde por primera vez en 1570, un sucesor de los apóstoles hizo el anuncio del Evangelio en el país sudamericano.

La Eucaristía estuvo presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, y contó con la presencia de quien será el Arzobispo Primado, Mons. Vicente Bokalic; el Nuncio Apostólico, Mons. Miroslaw Adamczyk; el Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo Emérito de Buenos Aires; el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea; y los seis obispos auxiliares de Buenos Aires.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su homilía, Mons. García Cuerva advirtió sobre el peligro de “medir el éxito pastoral en función de los números”. Si fuese así, observó, “lo de Jesús fue un absoluto fracaso. De 5.000 en el mismo capítulo 6 de Juan pasó a 12”, señaló, en referencia a quienes lo seguían en la multiplicación de los panes y los peces, y quienes continuaron luego a su lado.

“Pero a Jesús no le importan los números. Le importa cumplir la misión del Padre. Le importa ser fiel al proyecto del Reino. Por eso, aunque la gente hoy lo abandona, Jesús sigue insistiendo con que Él es el pan de vida, que viene a saciar el hambre más profundo del corazón humano”, destacó.

“Hoy también queremos elegir a Jesús y lo hacemos en el contexto de esta Misa en la cual se celebra el traslado del título primacial de Buenos Aires a Santiago del Estero. Este título de Iglesia primada que repetimos una y mil veces, que es la primera que fue históricamente fundada en la Argentina y fue en territorio santiagueño en 1570”, señaló Mons. García Cuerva.

“Hoy nosotros también elegimos. Elegimos la verdad histórica: Santiago del Estero es la diócesis más antigua, por eso es la primera. Elegimos dar información con datos frente a la especulación berreta que trató de interpretar al Santo Padre y de buscar la quinta pata al gato, tratando de buscar elucubraciones de por qué el Santo Padre decidía esto”, indicó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Elegimos la información, los datos históricos y no la pseudointerpretación de algunos. Y elegimos también la fraternidad, porque algunos vieron aquí una intención de desvalorizar a Buenos Aires, en realidad lo que elegimos es la fraternidad. No nos van a pelear a Buenos Aires con el interior, no nos van a pelear a Santiago del Estero con Buenos Aires, que se queden con las ganas”, sentenció.

“Somos hermanos, somos iglesia, elegimos la fraternidad, elegimos la cultura del encuentro, elegimos tender puentes. En definitiva, elegimos a Jesús, elegimos entre todos construir su proyecto de vida”, resumió.

“Que este paso en el que elegimos la verdad histórica, que este paso en el que elegimos la fraternidad, sea un paso también de todos a elegir una vez más la fidelidad a Jesús y su proyecto del reino”, rezó.

El Nuncio Apostólico fue el encargado de leer la constitución que desvincula a Buenos Aires del título primacial para otorgárselo a la sede episcopal de Santiago del Estero, elevándola al grado de sede arzobispal, aunque continuará siendo sufragánea de la sede metropolitana de Tucumán.

El documento determina también promover al obispo de Santiago del Estero a la dignidad arzobispal, concediéndole el título de primado pro tempore, y transferir el título de sede primada de Buenos Aires a Santiago del Estero.

La bula pontificia correspondiente será ejecutada el 7 de septiembre en Santiago del Estero, constituyéndola definitivamente como Sede Primada de la Argentina.

Al finalizar la celebración, fue descubierta una placa que recuerda a los arzobispos que pasaron por Buenos Aires entre 1936 y 2024. En el listado se encuentra el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco.