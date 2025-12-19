El Papa León XIV ha realizado dos nuevos nombramientos episcopales en Estados Unidos, al anunciar un nuevo obispo para la Diócesis de Palm Beach, así como un obispo auxiliar para la Diócesis de Phoenix.

El P. Manuel de Jesús Rodríguez dirigirá la Diócesis de Palm Beach tras la renuncia del obispo Gerald Barbarito, señaló el Vaticano. A los 75 años, Barbarito ha alcanzado la edad a la que los obispos deben presentar su renuncia al Papa.

El obispo electo Rodríguez es actualmente sacerdote en la diócesis de Brooklyn, donde sirve en la parroquia Our Lady of Sorrows, en Queens.

Nacido el 15 de enero de 1974 en República Dominicana, Rodríguez estudió en la Pontificia Universidad Madre y Maestra de ese país, donde obtuvo títulos en Filosofía y Derecho, antes de conseguir varios otros títulos y certificados, incluido un doctorado en estudios jurídicos por la Universidad Pontificia Salesiana en Roma y una licenciatura en derecho canónico por la Catholic University of America.

Admitido en los Salesianos de Don Bosco en 1993, hizo su profesión perpetua en esa congregación religiosa en 2002 y fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 2004. Fue incardinado en la Diócesis de Brooklyn en 2012.

Rodríguez se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Ha ejercido múltiples funciones en Brooklyn, entre ellas como párroco y administrador de varias parroquias, así como defensor del vínculo en el tribunal diocesano. El obispo electo habla inglés, español, italiano y francés.

El obispo saliente de Palm Beach, Barbarito, afirmó en un comunicado del 19 de diciembre que la diócesis se verá “grandemente bendecida” por el ministerio de Rodríguez y que él “ha demostrado ser un sacerdote profundamente espiritual y excepcional”.

Vicario para el clero es nombrado obispo auxiliar en Phoenix

La Santa Sede también anunció el 19 de diciembre que el Papa León XIV ha nombrado a Mons. Peter Dai Bui como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Phoenix.

El obispo electo Bui es actualmente el vicario para el clero de la Diócesis de Phoenix. Nativo de Vietnam, ingresó en el noviciado de los Legionarios de Cristo en 1989 e hizo su primera profesión en 1991. Asistió al Ateneo Pontificio en Roma, donde obtuvo títulos en Filosofía y Teología y una licenciatura en Filosofía.

Fue finalmente ordenado sacerdote para los Legionarios de Cristo el 24 de diciembre de 2003.

Bui sirvió durante varios años como capellán de una escuela católica privada en Venezuela, donde organizó viajes misioneros internacionales. Incardinado en la Diócesis de Phoenix en 2009, ha servido como párroco en varias parroquias y, desde 2022, como vicario para el clero.

El obispo electo habla inglés, vietnamita, español, italiano y alemán.

Bui afirmó en un comunicado del 19 de diciembre que estaba “sinceramente en estado de shock” cuando el Nuncio Apostólico en Estados Unidos, el Cardenal Christophe Pierre, lo llamó con la noticia.

“¡Hasta me olvidé de que él no podía verme asentir con la cabeza a través del teléfono!”, bromeó. Expresó una “profunda gratitud a Dios” por el nombramiento.

“Yo sólo quiero ser un buen sacerdote, ahora llamado a servir de una nueva manera”, dijo.

El Obispo de Phoenix, John Dolan, por su parte, dijo que estaba “profundamente agradecido” al Papa por el nombramiento.

“Como una de las diócesis más grandes y de más rápido crecimiento en la nación, Phoenix enfrenta una complejidad pastoral y administrativa cada vez mayor, y la experiencia de gobierno del obispo electo Bui, su profundo cuidado por los sacerdotes y su compromiso con el acompañamiento serán invaluables”, afirmó el obispo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.