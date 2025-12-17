El Papa León XIV ha nombrado al Obispo Ramón Bejarano, actualmente obispo auxiliar de San Diego (Estados Unidos), como nuevo obispo de Monterey, en California.

El nombramiento fue dado a conocer este 17 de diciembre por la Oficina de Prensa de la Santa Sede en el Vaticano y por el Cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos.

Bejarano sucede al Obispo Daniel E. García, quien estuvo al frente de Monterey antes de ser nombrado obispo de Austin, Texas, el 2 de julio y de tomar posesión de esa diócesis el 18 de septiembre.

Bejarano nació el 17 de julio de 1969 en Laredo, Texas, y realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario diocesano de Tijuana, México, y en el Seminario Mount Angel, en Oregón, informó el Vaticano. Fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Stockton el 15 de agosto de 1998.

Nombrado obispo titular de Carpi y obispo auxiliar de San Diego el 27 de febrero de 2020, recibió la consagración episcopal el 14 de julio de 2020.

La Diócesis de Monterey comprende 21.916 millas cuadradas en California y cuenta con una población total de 1.042.464 habitantes, de los cuales 368.150 son católicos, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

