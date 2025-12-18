El Nuncio Apostólico en España, Mons. Piero Pioppo, presentó este jueves sus cartas credenciales al rey Felipe VI, consolidando la larga tradición de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la Santa Sede.

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España.

La ceremonia de entrega ante el jefe del Estado se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta nuestros días, según informa la Casa Real.

Las relaciones entre la Santa Sede y el Reino de España se remontan a hace más de 500 años. Según detalla el sitio web de la Nunciatura Apostólica en España, “puede admitirse como primer Nuncio permanente en España a Francisco Desprats, que ejerció su cargo de 1492 a 1503”, durante el reinado de los Reyes Católicos.

No en vano, el nuncio apostólico en el país es el decano del colegio diplomático, esto es, el de mayor antigüedad. La mayoría de ellos, como el actual, fueron italianos, pero también hubo algunos procedentes de otros países como Hungría, Portugal o Filipinas.

Nuncios que fueron Papas

Entre la larga lista de nuncios apostólicos ante el Reino de España se encuentran dos muy especiales.

Entre 1565 y 1572, Giovanni Battista Casagna se desempeñó como autoridad diplomática vaticana ante España. El 15 de septiembre de 1590 fue elegido Papa con el nombre de Urbano VII tras la muerte de Sixto V. Su pontificado duró 13 días, pues murió debido a la malaria.

Por su parte, Giovanni Battista Pamphili desempeñó esta función entre 1626 y 1630. Unos años después fue elegido como el 263º sucesor de San Pedro y gobernó la Iglesia con el nombre de Inocencio X entre 1644 y 1655.

La misión diplomática más antigua del mundo

De forma correlativa a la larga tradición de legados pontificios en este país, la misión diplomática de España ante la Santa Sede es la más antigua del mundo. Fue creada por el Rey Fernando el Católico en 1480, quien envió al caballero de la Orden de Santiago Gonzalo de Beteta.

La Embajada de España en Roma, que da nombre a la Piazza di Spagna en la Ciudad Eterna, es además la más antigua del mundo. Fue establecida en 1622. El primer embajador que la ocupó fue Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde de Oñate, quien alquiló el palacio de la familia Monaldeschi, que Felipe IV compró en 1647.