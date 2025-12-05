La cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió este viernes en Madrid al nuevo Nuncio Apostólico en España, Mons. Piero Pioppo, quien fue designado para el cargo el pasado 15 de septiembre en sustitución de Mons. Bernardito Auza.

El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello; el vicepresidente, Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid; y el secretario general del órgano de coordinación episcopal español, Mons. Francisco César García Magán, recibieron al diplomático italiano.

Mons. Pioppo cuenta con una carrera diplomática de más de tres décadas al servicio de la Santa Sede y está a punto de cumplir 65 años.

Arzobispo Titular de Torcello, es originario de Savona (Italia), donde nació en 1960. Doctor en Teología Dogmática, fue ordenado sacerdote en 1985. Al cumplir 33 años, ingresó en el Servicio Diplomático vaticano.

Ha servido en la sección para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y en las nunciaturas de Corea, Chile, Camerún, Guinea Ecuatorial e Indonesia, así como en el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el “Banco Vaticano”.

Mons. Pioppo habla italiano, francés, inglés y español y también asume la representación diplomática de la Santa Sede ante el Principado de Andorra, que está estudiando modificaciones legales sobre el aborto junto al Vaticano .

Entre sus tareas, deberá contribuir a la designación de nuevos obispos en España, toda vez que varios prelados ya tienen presentada su renuncia por motivos de edad, entre ellos el Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, hace más de cuatro años.

Además, han de cubrirse las vacantes en las diócesis de Teruel y Albarracín, Osma-Soria, Astorga y Cádiz-Ceuta, esta última motivada por la investigación por presuntos abusos contra su ya Obispo Emérito, Mons. Rafael Zornoza, que ha calificado tales imputaciones como falsas.