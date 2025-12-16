El misionero francés P. Alban Marie Cosquer, sacerdote de la Fraternidad Verbo de Esperanza ha relanzado la aplicación Canto App, que no busca reemplazar la música en vivo en la Misa, sino promoverla y llevarla a los lugares de misión.

El sacerdote, que llegó a Cuba en 2009 y que sirvió antes en México, concedió una entrevista a ACI Prensa para explicar en qué consiste su proyecto, con el que busca hacer justamente lo que la Iglesia Católica dispone para los cantos en Misa.

“Tratamos de seguir lo que la Iglesia pide, para que toda la asamblea cante en Misa. No pretendemos reemplazar la música en vivo, pero la app puede servir para aprender. Donde no hay nada, mejor que haya esto. No podemos condenar a la gente al silencio porque la música es necesaria”, subrayó el sacerdote que también es párroco de Sancti Spiritus en la diócesis de Santa Clara.

“En algunos casos la música de la app puede ser el motor de la asamblea”, dijo y resaltó que no es músico profesional pero sí “un apasionado de la música litúrgica y como sacerdote, es importante saber qué se va a cantar y cómo va a cantar la gente, porque el canto hace parte de la liturgia y este debe ser una preocupación constante para los sacerdotes”.

El sacerdote originario de Nantes contó también que todo comenzó cuando escuchó por primera vez cantar a los fieles de su parroquia en Misa: “Me impresionó la devoción y la fuerza con la que cantaban los fieles, lo que contrastaba con lo que encontré en el lugar de misión que me correspondía”.

En el lugar de misión que le corresponde, a unos 50 kilómetros de su parroquia que toman más de dos horas en auto porque los caminos no son buenos, explicó, “la gente no tenía música, ni instrumentos por la pobreza, y pensé en llevar la música grabada para ayudar”.

“Entonces propuse a los jóvenes de mi parroquia grabar la música litúrgica para llevarla allá y comenzamos a grabar, poco después montamos un estudio y durante 10 años estuvimos de gira en toda la isla con el grupo que se llamó Acrisolada, incluso llegamos a la JMJ de Panamá en 2019, donde dimos cuatro conciertos”, relató el sacerdote de 67 años.

Con el apoyo de su obispo y de la mano de la comisión de liturgia del episcopado, poco a poco fueron grabando los temas, que ahora son 800, que se pueden encontrar en formato de órgano, instrumental, con voz, además de algunas piezas polifónicas y de canto gregoriano. Los temas sirven para los distintos tiempos litúrgicos como Adviento, Navidad y Cuaresma.

La aplicación, explica el sacerdote, quiere ser dinámica, es decir que siga incorporando nuevas piezas para poder ofrecer a los fieles más piezas musicales.

“En Internet hay muchas cosas – concluye el sacerdote – pero no tiene la cantidad de música litúrgica, sacra y cantos gregorianos que ofrece Canto App, que es el resultado de 15 años de arduo trabajo”.

La app está disponible para Apple y Android. Tiene un costo de 30 dólares al año con la opción de registrarse por primera vez para usarla gratuitamente durante 30 días.

Para más información sobre Canto App, puede ingresar AQUÍ.