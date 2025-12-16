Nicolás de Cárdenas

16 de diciembre de 2025
08:59 a. m.

La Conferencia Episcopal Española ha publicado un comunicado en el que reclama el fin de la violencia antisemita tras el atentado perpetrado en Sídney (Australia) en la playa de Bondi, el 14 de diciembre.  

La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, dependiente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, ante el asesinato de varias personas de la comunidad judía que celebraban la festividad de Janucá, llama “al cese de todo tipo de violencia antisemita, uniéndose así a la Iglesia en Australia y al mensaje del Papa León XIV”.  

Del mismo modo, los prelados españoles aseguran "su cercanía y oración por los convalecientes, y hacer llegar el más sentido pésame a todos los familiares y amigos que lloran la pérdida de sus seres queridos en estas trágicas circunstancias”.  

El mensaje firmado por el presidente de la subcomisión, Mons. Rafael Valdivia y su secretario técnico, el P. Rafael Vázquez, continúa exponiendo que “Janucá es fiesta de luz que desgraciadamente se ve oscurecida ante estos nuevos atentados, en los que manos fratricidas aniquilan despiadadamente vidas de seres humanos creados ‘a imagen y semejanza de Dios’”. 

“No dejemos que la oscuridad del odio apague la luz de fraternidad. Trabajemos por impulsar comunidades que eduquen en la paz y la reconciliación, que sean auténticos signos proféticos de una nueva humanidad”, concluye el mensaje.  

En el atentado, perpetrado por musulmanes radicalizados, resultaron asesinadas 15 personas, entre ellas un niño. Además, falleció uno de los dos terroristas. Más de 40 personas resultaron heridas en el transcurso del tiroteo.  

Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.