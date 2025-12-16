La Conferencia Episcopal Española ha publicado un comunicado en el que reclama el fin de la violencia antisemita tras el atentado perpetrado en Sídney (Australia) en la playa de Bondi, el 14 de diciembre.

La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, dependiente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, ante el asesinato de varias personas de la comunidad judía que celebraban la festividad de Janucá, llama “al cese de todo tipo de violencia antisemita, uniéndose así a la Iglesia en Australia y al mensaje del Papa León XIV”.

Del mismo modo, los prelados españoles aseguran "su cercanía y oración por los convalecientes, y hacer llegar el más sentido pésame a todos los familiares y amigos que lloran la pérdida de sus seres queridos en estas trágicas circunstancias”.

El mensaje firmado por el presidente de la subcomisión, Mons. Rafael Valdivia y su secretario técnico, el P. Rafael Vázquez, continúa exponiendo que “Janucá es fiesta de luz que desgraciadamente se ve oscurecida ante estos nuevos atentados, en los que manos fratricidas aniquilan despiadadamente vidas de seres humanos creados ‘a imagen y semejanza de Dios’”.

“No dejemos que la oscuridad del odio apague la luz de fraternidad. Trabajemos por impulsar comunidades que eduquen en la paz y la reconciliación, que sean auténticos signos proféticos de una nueva humanidad”, concluye el mensaje.

En el atentado, perpetrado por musulmanes radicalizados, resultaron asesinadas 15 personas, entre ellas un niño. Además, falleció uno de los dos terroristas. Más de 40 personas resultaron heridas en el transcurso del tiroteo.

