La Fiscalía del Distrito de Praga 1 ha presentado una propuesta para rehabilitar judicialmente al Cardenal Josef Beran, exarzobispo de Praga, perseguido durante el régimen comunista en la entonces Checoslovaquia.

La medida, confirmada en una notificación oficial del 8 de diciembre, es consecuencia de un mes de revisión de material de archivo por parte de la oficina de la policía de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo. La propuesta ha sido presentada ante el Tribunal de Distrito de Praga 1 en virtud de la ley de 1990 sobre rehabilitación judicial.

El Cardenal Beran está en proceso de beatificación

Como sacerdote, Josef Beran (1888-1969) sufrió en el campo de concentración nazi de Dachau antes de convertirse en Arzobispo de Praga, capital de Checoslovaquia, luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los comunistas tomaron el poder, se negó a jurar lealtad al régimen ateo. No fue encarcelado, pero sí internado en varios lugares, un confinamiento que incluyó el aislamiento total del mundo exterior y la pérdida de su privacidad.

Cuando fue creado cardenal por el Papa Pablo VI en 1965, se le permitió viajar a Roma. Sin embargo, no pudo regresar. El purpurado pasó el resto de su vida en el exilio, visitando a sus compatriotas en Europa y Estados Unidos.

“Estamos muy contentos con la noticia, pero no disponemos de más información”, declaró la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Checa a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

La familia de Beran tampoco disponía de más información

“Cualquier persona puede presentar una solicitud ante la fiscalía para corregir una injusticia”, explicó el abogado Lubomír Müller a una agencia de prensa.

Müller, quien ha gestionado con éxito casos similares de clérigos perseguidos, presentó la solicitud inicial en mayo. Actuó a petición formal de Jan Kratochvil, director del Museo del Exilio Checo, Eslovaco y Ruteno del Siglo XX en Brno. La solicitud citaba específicamente el internamiento ilegal de Beran entre 1951 y 1965.

El año pasado, el tribunal regional de Hradec Králové rehabilitó al sacerdote Josef Toufar por su detención y procesamiento ilegal al inicio del régimen comunista. Toufar fue torturado hasta la muerte y su proceso de beatificación también está en marcha. La solicitud del museo también mencionaba la labor de Müller en la rehabilitación del sacerdote jesuita František Lízna.

Por lo tanto, "la decisión oficial de que el internamiento de Josef Beran fue ilegal también podría llegar", declaró a CNA Jaroslav Šebek, historiador de la Academia Checa de Ciencias.

Beran también habló en el Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa y propuso una nueva visión de Jan Hus, rector de la Universidad Carolina de Praga, que fue quemado en la hoguera en 1415. Los comunistas checoslovacos intentaron retratar a Hus como un rebelde y el "primer comunista". Sin embargo, Beran optó por "una visión más conciliadora de esta personalidad de la historia espiritual europea, de modo que las opiniones del arzobispo Beran y del difunto Papa Juan Pablo II coincidieran", señaló Šebek en una conferencia reciente en Roma.

Citó parte del discurso del cardenal, en el que lamentaba que las autoridades del pasado, en ocasiones, hubieran impuesto la fe: “El poder secular, aunque quiera servir a la Iglesia Católica, o al menos finja hacerlo, en realidad, con tales actos, causa una herida permanente y oculta en el corazón de la nación. Este trauma obstaculizó el progreso de la vida espiritual y proporcionó material barato para las objeciones a los enemigos de la Iglesia”.

Se cree que el Cardenal Beran fue el único purpurado checo enterrado en la Basílica de San Pedro antes de que su cuerpo fuera trasladado a la República Checa en 2018.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.