El Cardenal Dominik Jaroslav Duka, Dominico y Arzobispo Emérito de Praga (República Checa) y símbolo de resistencia ante el régimen comunista, falleció en la madrugada de este martes 4 de noviembre a los 83 años.

La Archidiócesis de Praga informó sobre el fallecimiento del purpurado por medio de un comunicado publicado en redes sociales. La semana pasada, los obispos checos habían pedido oraciones por su salud tras un empeoramiento después de haber sido sometido a una cirugía de emergencia el pasado octubre.

Sacerdote clandestino durante el comunismo

Nacido el 26 de abril de 1943 en Hradec Králové (antigua Checoslovaquia), el Cardenal Duka ejerció un papel clave en la Iglesia checa bajo el régimen comunista.

En 1965 fue admitido en la Facultad de Teología de los Santos Cirilo y Metodio en Litomĕřice y tres años más tarde ingresó secretamente en la Orden de los Frailes Predicadores (Dominicos).

Fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 1970 e hizo su profesión solemne en la Orden de los Frailes Predicadores el 7 de enero de 1972.

En 1975 las autoridades comunistas le retiraron el permiso estatal como “administrador espiritual” y le obligaron a trabajar como dibujante técnico en la fábrica de Škoda, en Plzeň, durante 15 años.

Mientras trabajaba allí, continuó estudiando y participó en reuniones clandestinas con los dominicos, asumiendo grandes riesgos. De 1975 a 1986 fue vicario provincial y de 1976 a 1981 enseñó a los seminaristas. También colaboró en la creación de un centro clandestino de estudios religiosos y organizó actividades para los jóvenes dominicos. En 1981 fue condenado a 15 meses de prisión en Plzeň-Bory, acusado de “actividades religiosas”.

En 1986, tras la caída del comunismo, fue elegido provincial de la Orden Dominica. En noviembre de 1989 fue elegido presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de la República Checa y, de 1992 a 1996, vicepresidente de la Unión de Conferencias Europeas de Superiores Mayores.

Recibió la ordenación episcopal el 26 de septiembre de 1998, tras su nombramiento como Obispo de Hradec Králové el 6 de junio de 1998.

También promovió diversas iniciativas en su diócesis, entre ellas la fundación del instituto teológico de Skuteč. En 2002 convocó el segundo congreso eucarístico diocesano y publicó los nuevos estatutos del Cabildo de la Catedral del Espíritu Santo.

Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Checa (2000-2004) y organizó las celebraciones por el séptimo centenario de la Catedral del Espíritu Santo.

El 13 de febrero de 2010, Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de Praga y fue también Gran Canciller de la Facultad de Teología de la ciudad.

El 21 de abril de 2010 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Checa. Fue miembro del Foro Ético Checo y del Consejo Científico de la Facultad de Teología de Praga y presidió el Consejo de Administración de la Sociedad Bíblica Católica y del Centro de Estudios Bíblicos,.

Además, contribuyó de manera significativa a la traducción de la Biblia de Jerusalén al checo y participó en el cónclave de marzo de 2013, en el que se eligió al Papa Francisco.

León XIV nombró al cardenal su Enviado Especial para las celebraciones del centenario de la Arquidiócesis de Gdańsk (Polonia), que se realizó en la Catedral de Oliwa el 14 de octubre de este año.