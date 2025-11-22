El P. Ubaldo Marchioni estaba rezando el rosario con una congregación temerosa en la iglesia de Santa María Assunta en las afueras de Bolonia, Italia, cuando los soldados nazis derribaron la puerta el 29 de septiembre de 1944 y le dispararon en la cabeza.

Las 197 personas restantes, que se habían refugiado en la iglesia, fueron obligadas a salir al cementerio y fueron masacradas, entre ellas 52 niños.

Los asesinatos marcaron el primer día de lo que hoy se conoce como la Masacre de Marzabotto, en la que al menos 770 civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados por unidades de las Waffen-SS, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944, en represalia por el apoyo local a la resistencia italiana.

Marchioni, sacerdote diocesano ordenado sólo dos años antes, tenía 26 años.

El 21 de noviembre, el Papa León XIV reconoció formalmente a Marchioni como mártir asesinado “por odio a la fe”, junto con otro sacerdote italiano asesinado en la misma ola de violencia, el P. Nicola Capelli.

Capelli, quien adoptó el nombre religioso de Martino de Nuestra Señora de los Dolores al profesar sus votos con los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en 1930, siempre había soñado con servir como misionero en China. Por obediencia, permaneció en Italia. Cuando se difundió la noticia de los atentados cerca de Marzabotto, acudió rápidamente a la zona para administrar la extremaunción.

Fue arrestado el 29 de septiembre de 1944, el mismo día del asesinato de Marchioni, y permaneció retenido dos días. El 1 de octubre, la SS lo ejecutó junto con otros 44 prisioneros. Testigos afirmaron que levantó la mano para dar la bendición final a sus compañeros antes de ser fusilados. Tenía 32 años.

Con el decreto del Papa, ambos sacerdotes ahora pueden ser beatificados.

4 católicos avanzan en el camino hacia la santidad

Durante una audiencia con el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa León XIV también aprobó decretos que reconocen las virtudes heroicas de otros cuatro católicos, declarándolos venerables: la médica y monja australiana Mary Glowrey (1887-1957), la laica consagrada brasileña María de Lourdes Guarda (1926-1996), el arzobispo italiano Enrico Bartoletti (1916-1976) y el sacerdote italiano Gaspare Goggi (1877-1908).

Glowrey, más tarde conocida como hermana María del Sagrado Corazón, dejó Australia en 1920 para servir como médica y misionera en la India. Atendió a cientos de pacientes pobres a diario, aprendió idiomas locales y fundó lo que se convertiría en la Asociación de Hospitales Católicos.

El Papa Benedicto XIV le otorgó un permiso especial para ejercer la medicina "in bonum animarum", convirtiéndola en la primera monja, médica y misionera, según el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano.

De Lourdes Guarda, miembro del Instituto Secular Caritas Christi en Brasil, pasó décadas paralizada y postrada en cama después de una enfermedad repentina a los 21 años. Ofreció su sufrimiento en oración y se convirtió en una líder nacional en la promoción de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, incluso cuando su salud se deterioró por una enfermedad renal, gangrena y, finalmente, cáncer.

Bartoletti, posteriormente arzobispo de Lucca y secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, fue un erudito bíblico que se opuso abiertamente a la persecución nazi de los judíos y colaboró ​​con organizaciones de ayuda judía durante la guerra.

Tras el nombramiento del Papa Pío XII como obispo, Bartoletti contribuyó al Concilio Vaticano II y guió[W1] a la Iglesia italiana a través de importantes reformas sociales.

Goggi, sacerdote de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por San Luis Orione, fue el primer rector de la Iglesia de Santa Ana en la Ciudad del Vaticano. Conocido por su devoción a los feligreses y su reputación de santidad, era buscado con frecuencia para confesarse. Sufrió un grave deterioro físico y mental en sus últimos meses y falleció en 1908 a los 31 años.

Cada uno de los cuatro nuevos venerables necesitará dos milagros atribuidos a su intercesión para ser declarados santos.

