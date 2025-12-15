El Papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano este lunes a Robert Abela, primer ministro de Malta, archipiélago del Mediterráneo ubicado entre Sicilia y la costa de África del norte.

Después de reunirse de forma privada con el Santo Padre en el Palacio Apostólico en la mañana de este 15 de diciembre, el mandatario también fue recibido en la Secretaría de Estado por el Cardenal Pietro Parolin y el Secretario para las Relaciones con los Estados y la Organizaciones Internacionales, Mons. Paul Richard Gallagher.

Durante esta reunión, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se subrayaron las buenas relaciones bilaterales y la “fructífera colaboración” entre la Iglesia y el Estado.

Asimismo, se abordaron temas de interés común, como las migraciones, en las que tanto la Iglesia como el Gobierno están profundamente comprometidos. También se hizo referencia a la situación europea e internacional, con especial atención a Ucrania y a Oriente Medio.

A este enclave situado en el corazón del Mediterráneo, con profundas raíces católicas, han viajado San Juan Pablo II en 1990, Benedicto XVI en 2010 y el Papa Francisco en 2022.

Según la tradición, San Pablo vivió en el archipiélago cerca de tres meses después de que su barco, con destino a Roma para ser juzgado, naufragara tras una fuerte tormenta alrededor del año 60 d.C.

Durante este tiempo, el Apóstol de los gentiles predicó la Palabra de Dios, bautizó y curó a los enfermos, evangelizando esta tierra de la que más tarde se convirtió en su patrono.