Tras haber sido superado en las elecciones generales por Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, José Antonio Kast revirtió el resultado en la segunda vuelta electoral y se convirtió en el nuevo presidente de Chile.

Con el 58.17% de los votos, y en consonancia con las encuestas que lo pronosticaban ganador con más del 55%, el candidato del Partido Republicano se impuso sobre Jara que obtuvo el 41.83%, con lo cual la diferencia entre ambos es de más de 16%.

Con el 99.89% de las mesas escrutadas, que dan una diferencia de más de 2 millones de votos válidos, este balotaje trae un cambio de rumbo político para el país.

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026. Ese mismo día harán lo propio los parlamentarios electos en noviembre.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió Jara en su cuenta de X, reconociendo su derrota.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, añadió.

La palabra de Kast

“Es un día especial. Es un día que nos acompaña, se da cuenta de los distintos días en los que suceden las cosas. Y este es el día de la alegría”, dijo Kast ante miles de sus partidarios en Santiago, en referencia a este tercer Domingo de Adviento, el llamado Domingo de Gaudete.

El presidente electo dio gracias a su esposa, María Pía, “que va a ser una tremenda primera dama” y comentó que lo que él hace en la política no es un sacrificio sino un privilegio que vive “con una alegría, una pasión, que ustedes no logran imaginarse, y que queremos llevar juntos a La Moneda (el palacio presidencial) y realizar ese cambio tan importante”.

“Pero nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer”, continuó, y rogó para que el Señor le dé “sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío”.

“Aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga, ese Chile que cría a sus familias a sus hijos, con mucho sacrificio”.

Tras señalar que quiere que el gobierno recupere el sentido de responsabilidad por los demás, José Antonio Kast anunció que “vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios” de ningún tipo.

Kast también agradeció a otros candidatos que le expresaron públicamente su apoyo como Johannes Kaiser y se refirió a la candidata del Partido Comunista: “un gobierno tiene partidarios y tiene opositores. Y eso es normal. Y es legítimo. Y claramente con Janeth Jara tenemos profundas diferencias”, dijo y alentó a vivir el respeto para poder superar la división.

“Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros”, resaltó.

El saludo de los obispos de Chile

Los obispos del comité permanente de la Conferencia Episcopal de Chile felicitaron al presidente electo y recordaron que, al haber sido elegido, el país “le encomienda la tarea de conducir a la nación en tiempos que demandan lucidez, generosidad y un profundo compromiso con el bien común”.

Tras señalar algunas situaciones desafiantes de Chile, los obispos destacaron que “la elección presidencial renueva la esperanza de avanzar hacia un país más justo, fraterno y solidario, donde la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza”.

Los prelados alentaron a José Antonio Kast a “promover un ambiente de diálogo, encuentro y respeto, imprescindible para reconstruir la confianza social. Como pastores de la Iglesia Católica que peregrina en Chile, reafirmamos nuestra vocación de contribuir al bien común desde la misión que el Evangelio nos confía”.

Luego de expresar su preocupación por “la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas”, los obispos chilenos expresaron su disposición a colaborar con su oración y sus esfuerzos por el bien común del país, para luego encomendar a Kast a la protección de la Virgen del Carmen, patrona de Chile.

¿Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile?

Nacido en Santiago en 1966, José Antonio Kast es abogado y político de larga trayectoria. El líder del Partido Republicano se desempeñó como concejal, diputado de la República durante cuatro períodos consecutivos, y fue candidato presidencial en tres oportunidades.

José Antonio Kast es católico practicante y pertenece al movimiento apostólico de Schönstatt. Está casado desde 1991 con María Pía Adriasola Barroilhet, con quien tiene nueve hijos.

Kast se define como de “derecha a secas”. Históricamente fue militante de la Unión Demócrata Independiente, pero se presentó a elecciones presidenciales en 2017 como candidato independiente para, luego de su derrota, liderar el movimiento Acción Republicana. El actual Partido Republicano fue fundado por él en 2019, y en 2021 se presentó como candidato presidencial como representante de ese bloque.

¿Qué se espera del nuevo gobierno en materia de aborto y manejo de la crisis migratoria?

El presidente electo se ha mostrado en defensa de “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Sin embargo —aunque el gobierno de Boric amenazó con tratar la ley para eliminar las tres causales bajo las que el aborto está permitido en el país—, la campaña de Kast dejó de lado la “agenda valórica” para enfocarse en la crisis de criminalidad, violencia y el desborde migratorio que atraviesa el país.

En su última campaña, Kast endureció su discurso contra los migrantes irregulares. Al respecto, su propuesta es que los 336.000 migrantes indocumentados que residen en Chile regresen voluntariamente a sus países de origen, y colaboren con el pago de su pasaje de regreso.

Si no se van por su propia voluntad antes que comience su mandato, el presidente electo ha advertido que impondrá sanciones: “Si alguien no sale voluntariamente y tenemos que buscarlo y expulsarlo, nunca más va a entrar a suelo chileno”, sentenció, según recoge El País.

Su “cuenta regresiva” para expulsar a los inmigrantes fue criticada por el Arzobispo de Concepción, Mons. Sergio Pérez de Arce, quien consideró que “la respuesta a los migrantes en situación irregular en el país no puede ser solo el ‘te vas ahora, voluntariamente, o te echaremos con lo puesto’ en 100 días más”.

“Comparto su preocupación”, expresó Kast en el último debate, moderando el tono que caracterizó su campaña, y lamentó que la situación migratoria en Chile se haya visto agravada por el actuar de mafias. “Se ha abusado de niños, se ha abusado de personas que tienen que pagarles a otras para que los trasladen a Chile”, afirmó.

Asimismo, indicó que mientras la Iglesia cumple un rol de “acogida, solidaridad, caridad”, el Estado “tiene que hacer cumplir la ley”, e insistió en la promesa de que quienes infrinjan normas migratorias, enfrentarán sanciones: “Si alguien va a infringir la ley, hay que atraparlo si cometió un delito”.