Los chilenos se preparan para acudir una vez más a las urnas para elegir a su presidente. Tras las elecciones generales, son dos los candidatos que buscarán reemplazar al actual mandatario Gabriel Boric: Jeannette Jara, oficialista, y el opositor José Antonio Kast, del Partido Republicano.

En un escenario actual marcado por la inseguridad, el aumento de la criminalidad, y la crisis migratoria, los ciudadanos tienen puesta la mirada en las propuestas de ambos candidatos para resolver estos problemas.

El Arzobispo de Concepción, Mons. Sergio Pérez de Arce, abordó el debate sobre la situación de los migrantes irregulares en una columna titulada “¿Sólo ‘te vas o te expulsamos’?”, en la que considera que la política migratoria no puede reducirse a esas dos opciones, al tiempo que llama a evitar respuestas basadas únicamente en la expulsión o la amenaza.

La pregunta que titula su columna hace referencia a la advertencia que el candidato José Antonio Kast hizo a los inmigrantes que se encuentran en Chile de manera irregular, a quienes aseguró que “quedan 100 días” para que cada uno tome “la decisión que corresponda y deje nuestro país” antes de ser expulsado, medida que hará efectiva en caso de asumir la presidencia el próximo 11 de marzo.

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara , por su parte, tomó la idea del liberal Franco Parisi –candidato en la primera vuelta- para abordar el problema de la inmigración irregular, una propuesta “muy orientada al control tecnológico de la frontera”, y plantea “hacer una muralla digital” con herramientas como el control biométrico.

Sobre la cuenta regresiva de Kast para que los inmigrantes abandonen el país, la considera “una chaya [confeti] de campaña”.

En las últimas semanas, Perú fortaleció el control fronterizo desplegando las fuerzas militares, lo que provocó que cerca de un centenar de migrantes quedaran varados en el norte de Chile. Mientras que el candidato republicano atribuyó el movimiento migratorio a su advertencia para que abandonen el país, Jara consideró que se trata de “el flujo migratorio regular” producto de la acción policial y militar del gobierno peruano.

Ante esto, el Arzobispo de Concepción señaló que “la respuesta a los migrantes en situación irregular en el país no puede ser solo el ‘te vas ahora, voluntariamente, o te echaremos con lo puesto’ en 100 días más”.

“Hay extranjeros que llevan años en Chile, trabajan y aportan al país, tienen lazos familiares y afectivos acá, tienen incluso hijos nacidos en Chile (chilenos, por tanto). Muchos de ellos han querido regularizar su situación, pero no se les ha dado casi ninguna alternativa”, lamentó.

“Por otra parte, dejar Chile hoy es exponerse solo a incertidumbre, pues países vecinos cierran las fronteras, Venezuela sigue en una crisis política y social, además en disputa con Estados Unidos. Es exponer a personas y familias a nuevos desplazamientos dolorosos e inseguros”, advirtió.

“¿Puede la sociedad chilena dar como única solución: ‘O te vas o te echamos’? ¿Puede la política sólo reducirse a la amenaza y a una respuesta punitiva ante realidades humanas de tanta fragilidad?”, planteó.

“No es humano, no es racional, no es evangélico. No es la mejor política. Hay otros caminos a explorar más acordes con la dignidad humana. Eso es lo que se espera de los gobiernos y de los candidatos presidenciales”, concluyó.