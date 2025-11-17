Jeannette Jara, postulante del Partido Comunista, resultó ganadora de las elecciones generales de este domingo en Chile con el 26,8% de los votos, y se medirá en segunda vuelta con José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien obtuvo el 23,9%.

El resultado responde a lo que anticipaban las encuestas. Sin embargo, no se pronosticaba tan poca diferencia de porcentajes, lo que ubica a Kast en una posición de ventaja, ya que cuenta con el apoyo de los otros tres candidatos de derecha que, en total, recolectaron un 46,1% de los votos.

El presidente Gabriel Boric felicitó a los dos candidatos que irán a segunda vuelta el 14 de diciembre. “Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta”, dijo, según transmitió Teletrece .

Jeannette Jara, por su parte, se dirigió al electorado con un mensaje sobre la democracia: “Muchas gracias por sus votos y darnos su confianza. […] La democracia hay que cuidarla”, y apuntó contra su contrincante: “Lamento que en los 16 años que estuvo de diputado nadie recuerde una sola ley que haya sacado por el bien del país”, recoge Clarín .

Kast también se pronunció desde su búnker, asegurando: “Podemos reconstruir nuestra patria”, y llamó a construir entre los candidatos de derecha un frente de “unidad” para dejar atrás a la izquierda. “Lo que necesitamos evitar es la continuidad de un muy mal gobierno, quizás el peor gobierno que recordamos de la historia democrática de Chile”, advirtió.

Acompañaron a Kast los candidatos Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente, y el libertario Johannes Kaiser.

Otra de las sorpresas de la jornada fue el resultado obtenido por el candidato independiente Franco Parisi, del Partido de la Gente, afín a la derecha liberal, quien se ubicó tercero con el 19,7% de los votos.

“Lo que quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado”, dijo Kast en un segundo discurso a sus seguidores, y recordó que entre sus promesas de campaña están el cierre de las fronteras y la mano dura contra el crimen.

“El cambio ya se ve venir”, repitió el candidato, considerando que el balotaje funcionará como “un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad”.

Asegurando que “Jeannette Jara es Gabriel Boric”, Kast alertó que “si Jara llegara a ganar, Gabriel Boric seguirá gobernando. Si Jara gana, el Partido Comunista gana. Si Jara gana, el desorden gana”.

“Luego de seis años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos han decidido abrazar un proyecto que plantea la oposición a este gobierno fracasado, a este mal gobierno que le hizo daño a nuestra patria", calificó.

¿Qué proponen los candidatos?

Chile atraviesa una crisis con el foco en la criminalidad, la delincuencia y la crisis migratoria. En este contexto, Kast —quien ya había sido candidato a presidente en 2017 y en 2021— dejó a un lado la “agenda valórica” y la llamada “batalla cultural” para enfocarse en la promesa de ser estricto con los migrantes e intensificar la seguridad en el país.

Con un tono más moderado y sin mencionar explícitamente su férrea postura provida — aunque en el debate presidencial expresó que defiende “la vida desde la concepción hasta la muerte natural”—, Kast centró su campaña en otras “prioridades”, asegurando que la izquierda pretende instalar los debates sobre aborto y eutanasia para “sacarnos de los debates principales”.

En cuanto a la crisis de los migrantes, en especial los más de 300.000 que se encuentran en situación irregular, el candidato propone que regresen voluntariamente a sus países de origen, y colaboren con el pago de su pasaje de regreso. Si no se van, Kast ha advertido que, de llegar a la presidencia, impondrá sanciones. En un punto de prensa, afirmó: “Si alguien no sale voluntariamente y tenemos que buscarlo y expulsarlo, nunca más va a entrar a suelo chileno”, recoge El País .

En el caso de Jeannette Jara, los resultados obtenidos responden también a la percepción de fracaso en el gobierno de Gabriel Boric —del que ella representa la continuidad—, ciclo marcado por el rechazo de dos propuestas constitucionales, el avance del crimen organizado y una estabilidad económica que cuesta recuperar.

La candidata de izquierda se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley que pretende eliminar las causales para el aborto bajo las que ya está despenalizado en el país, y promete impulsar el debate de forma democrática.

En el caso de ser elegida, “nosotros vamos a continuar su tramitación, si es que no se alcanza a resolver ahora, que sería lo ideal”, puntualizó en declaraciones a TVN . Además, aseguró que le daría urgencia por ser un proyecto “tan relevante para la vida de las mujeres”

“Voy a continuar la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14”, sintetizó.

En cuanto al drama que viven los migrantes en Chile, en especial los que no han podido regularizar su situación, Jara consideró que el tema es grave y su solución compleja. “El tema es que ya hay bastantes migrantes en el país y, por cierto, muchos de ellos han venido a contribuir, a hacer sus vidas, saliendo de sus países por distintas razones que ni una de ellas es muy alegre, ¿no? pero hay otros que también han venido a cometer delitos”, señaló, según recoge EPCH.

Por eso, propone fortalecer las capacidades de los organismos que controlan el flujo migratorio y “reconducir a quienes han venido a cometer crímenes y que, previo proceso judicial, así se determine”.

“Yo sé que a veces se acrecienta un sentimiento antinmigrante pero la verdad es que todas las personas tienen derechos humanos”, afirmó, insistiendo en que “aquellos que han venido a cometer delitos efectivamente tienen que volver a su país de origen”.

Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente en las urnas el próximo 14 de diciembre.