En vísperas de las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, se reunió con los candidatos a la presidencia y a la Cámara de Diputados de la Región Metropolitana.

El encuentro tuvo lugar en la tarde del 6 de noviembre en la Parroquia El Sagrario, de la ciudad de Santiago, y contó con la presencia de los aspirantes a presidente Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Johannes Kaiser, y de numerosos candidatos a ocupar cargos legislativos.

Junto al arzobispo, los referentes políticos pudieron dedicar un tiempo a la oración y a la reflexión, en un ambiente de unidad, fraternidad y servicio. La liturgia fue oportunidad para elevar oraciones por Chile, por sus autoridades y habitantes, con un especial ruego por la paz y el diálogo.

Los presentes se reunieron luego con la prensa y tuvieron una instancia privada de compartir fraterno, para dialogar sobre los desafíos que enfrenta el país.

Un mensaje de esperanza y paz para Chile

El Cardenal Chomali centró su mensaje en la importancia de la comunión y la esperanza, la paz y la unidad en el proceso electoral.

“La mejor manera que tenemos para cuidar la democracia es a través de las elecciones responsables, serenas y con convicciones. En eso, todos tenemos una gran responsabilidad”, aseguró el purpurado.

En ese marco, reiteró su preocupación por la sociedad que se les va a dejar a las nuevas generaciones. “Tenemos que pedirle a Dios prudencia y capacidad de diálogo para, como dice el Papa León XIV, ser puentes y no diques”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre la violencia: “Me preocupa el tono en las redes, me preocupa el tono en las calles, me preocupa que a una profesora vayan a golpearla, me preocupa que las profesoras, los profesores dejen de hacer clases porque tienen miedo”, enumeró.

“Si nosotros logramos como Iglesia generar espacios de confianza, espacios de amistad cívica, creo que le haríamos un bien inmenso a la sociedad. Que hayan venido personas de tantos lugares, de tantas sensibilidades distintas, y hayan sido capaces no solamente de darse la paz, sino también de saludarse, puede ser un gran inicio para cambiar ese tono”, consideró.

Elecciones generales de noviembre en Chile

El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la jornada de elecciones generales para presidente en Chile, y las elecciones parlamentarias en las que se renovará por completo la Cámara de Diputados, y se elegirán 23 senadores de diferentes circunscripciones.

Tras las elecciones primarias de junio, Jeannette Jara resultó como candidata por Unidad por Chile (Partido Comunista) -bloque al que pertenece el actual presidente Gabriel Boric-, el único partido que se presentó en esa instancia.

Los diferentes movimientos de derecha, por su parte, no participaron de las primarias, por lo que hoy son cuatro los candidatos que buscarán la presidencia: Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi. De este modo, la jornada de elecciones generales funcionará como una instancia primaria para la derecha.

Los tres candidatos independientes son Eduardo Artés, de izquierda; Marco Enríquez-Ominami, fundador del disuelto Partido Progresista; y Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En caso de que ningún candidato logre la mayoría absoluta (más del 50% de los votos), los más votados competirán en la segunda vuelta el 14 de diciembre.