Este viernes 12 de diciembre más de mil de alumnos de 25 colegios de Valencia (España) se han concentrado en los alrededores de la Catedral para cantar villancicos convocados por la Archidiócesis de Valencia.

Se trata del tradicional Nadalenques al Carrer un festival de villancicos impulsado cada año por la Delegación de Enseñanza y Pastoral Educativa del arzobispado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Algunos alumnos se unieron a los cantos tocando sus instrumentos musicales. Crédito: A. Saiz / Arzobispado de Valencia.

Los alumnos han estado acompañados por sus profesores y algunos padres y se han distribuido en diferentes zonas para entonar los himnos navideños más conocidos.

Los alumnos lucieron sus uniformes escolares al cantar villancicos. Crédito: A. Saiz / Arzobispado de Valencia.

Así, a lo largo de la mañana se les ha podido ver disfrutar de los cánticos propios de este tiempo litúrgico en las puertas de la Catedral, a los pies de la torre del Miguelete, en los jardines la Generalitat, en la plaza de la Almoina, así como por la calle Barchilla y los alrededores de la Basílica dedicada a Nuestra Señora de los Desamparados.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al mediodía, reunidos de nuevo, el Obispo Auxiliar de Valencia, Mons. Arturo Javier García, ha bendecido las figuras del Niño Jesús de sus belenes.

Dentro de esta actividad algunos de los coros participantes acudirán a la residencia de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, donde amenizarán durante la tarde a los residentes.

El Obispo Auxiliar de Valencia, Mons. Arturo Javier García, asperja a los niños. Crédito: A. Saiz / Arzobispado de Valencia.