Al culminar la 201ª Comisión Permanente, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina enviaron un saludo de Navidad al Papa León XIV y agradecieron su reciente visita a Turquía y el Líbano.

En su carta , los obispos destacaron con gratitud que en el viaje apostólico del Papa a Turquía y Líbano “sus gestos y palabras renovaron en la Iglesia el deseo de unidad, alentaron el diálogo con las diversas tradiciones religiosas y ofrecieron un mensaje de esperanza a pueblos marcados por la violencia y la incertidumbre”.

En cercanías de la Navidad, “mientras contemplamos al Príncipe de la Paz nacido en Belén, elevamos nuestra oración por su ministerio petrino, pidiendo luz y fortaleza para continuar guiando a la Iglesia con sabiduría evangélica”, afirmaron los prelados.

“Le aseguramos nuestro afecto y nuestra comunión, y renovamos nuestra disponibilidad para acompañarlo con fidelidad en la misión que el Señor le ha confiado”, añadieron.

Finalmente, pidieron “que la Virgen de Luján, Madre del pueblo argentino, interceda por Usted y le conceda un tiempo de gracia y alegría”.

La 201ª Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reunió los días 10 y 11 de diciembre en su sede de la ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de Mons. Marcelo Colombo, acompañado por los miembros de la Comisión Ejecutiva: el Cardenal Ángel Rossi, Mons. César Fernández y Mons. Raúl Pizarro.

La reunión incluyó la visita del Nuncio Apostólico, Mons. Miroslaw Adamczyk, espacios de intercambio pastoral, escucha y discernimiento sobre la vida de las comunidades diocesanas, y la presentación de un informe de las distintas regiones pastorales.

También recibieron la visita de referentes de la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, compartieron un repaso del camino recorrido en el proceso de reforma de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, y revisaron temas vinculados a cuestiones económicas.

Tras la Eucaristía de cierre, los obispos fueron recibidos por el Nuncio Apostólico, con quien compartieron una cena.