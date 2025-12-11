Con el fin de ayudar a 70 mamás y a los bebés que fueron salvados del aborto en el 2025, la Red Provida Latam está invitando a colaborar con el “Baby Shower del Niño Jesús”, el cual tendrá lugar en Medellín (Colombia) el próximo 20 de diciembre.

“Únete en esta Navidad a darle la bienvenida al Niño Jesús de una manera muy concreta”, ayudando a “los más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad: los bebés por nacer”, alentó Deisy Álvarez, directora de la Red Provida Latam.

Baby Shower del Niño Jesús. Crédito: Red Provida Latam.

La activista provida indicó que el objetivo es reunir “todo lo que necesita un bebé para venir al mundo: cobijas, toallas, tetero, ropita de bebés, artículos de primera necesidad para hacerle sentir a esa valiente mamá, que dijo sí la vida, que no está sola”.

En diálogo con ACI Prensa, Deisy Álvarez relató que en las campañas anteriores las mamás agradecieron la ayuda, pues si bien hay iniciativas sociales a favor de ancianos desamparados, habitantes de la calle, mascotas, existen “muy pocas obras que beneficien a madres con embarazos en crisis. Entonces la gente es muy receptiva y solidaria para esta causa”.

En ese sentido, destacó que los frutos más importantes son el aumento de “la sensibilidad de las personas ante esta causa de madres con embarazos en crisis” y que necesitan apoyo, sobre todo para sus bebés que van a nacer.

Las personas interesadas en colaborar se pueden comunicar al WhatsApp +57 3045412602.