Los obispos españoles han presentado este 11 de diciembre su memoria anual en la que se muestra que la Iglesia “está al servicio de toda la sociedad, no sólo de los creyentes”, como ha afirmado su portavoz, Mons. Francisco César García Magán.

El también secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha afirmado que la Memoria Anual 2024 constituye un ejercicio de transparencia ad intra de la Iglesia, pero también hacia la sociedad, dado que su actividad celebrativa, educativa y asistencial “redunda en el bien común de la sociedad”.

Asimismo, ha señalado que el documento la Iglesia Católica pretende contar “los que somos y lo que hacemos”, si bien, añadió, “no está todo el ‘cuánto’ de lo que se hace” ni se reflejan todas las personas que “dan carne a las cifras”.

Por otro lado, los prelados españoles entienden que este trabajo responde a un compromiso de transparencia respecto de las personas e instituciones que donan voluntariamente a la Iglesia, bien a través de donaciones particulares o a través de la Declaración de la Renta.

La Iglesia Católica, “mayor red social cara a cara”

La directora de transparencia de la CEE, Ester Martín, afirmó por su parte que se trata de un ejercicio “que no busca el ‘postureo’, sino el servicio”, porque además en él “sólo se muestra una pequeña parte de la realidad de la Iglesia”.

Asimismo, defendió que la Iglesia Católica es la “mayor red social cara a cara” en el país, que se constituye por ello en “motor de las relaciones humanas”.

Al mismo tiempo, subrayó que la Iglesia da respuestas ante “la búsqueda de la espiritualidad que tanto se habla en los últimos meses en España, sobre todo por parte de los más jóvenes” y a la situación económica compleja existente.

Para Martín, las cifras contenidas en la memoria son reflejo de la “vitalidad de la Iglesia” que está en cambio constante, pero manteniendo su esencia “que se manifiesta en el servicio” a la sociedad.

Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Crédito: CEE.

Menos sacerdotes, más parroquias

En la memoria correspondiente al año 2024, la Iglesia Católica constata 14.994 sacerdotes, una cifra que desciende de manera continuada a razón de unos 300 presbíteros menos cada año. A esto se añade que, de manera paradójica, el número de parroquias aumenta, llegando hasta las 22.922.

Mons. García Magán ha achacado esta situación a la realidad demográfica española, porque “la base se va reduciendo en los más jóvenes y se agranda la cúspide”.

Además, señaló que las diócesis españolas están analizando de qué manera se va a afrontar esta situación en el futuro, que quedará plasmada en el Plan Pastoral para el próximo cuatrienio que se está elaborando.

A pesar de que la ratio de Eucaristías por sacerdote a la semana también ha aumentado, el portavoz episcopal destacó que, siendo la Misa “fuente y culmen de la vida cristiana”, como recogió el Concilio Vaticano II, la acción pastoral no se agota en la celebración sacramental

“La acción pastoral de una parroquia no es solamente celebrar la Misa. Hay mucha acción pastoral y ahí hay la incorporación de equipos, de laicos y de laicas que colaboran, por ejemplo: catequesis, atención a enfermos, Cáritas”, expresó el prelado.

Respecto del aumento de parroquias, Mons. García Magán explicó que tiene su origen en el movimiento demográfico del campo a la ciudad que obliga por un lado a dar servicio en los nuevos barrios metropolitanos, sin cerrar las parroquias rurales, por pocos fieles que haya.

Además de los sacerdotes, la Memoria Anual de la CEE refleja que la Iglesia Católica en España está formada por 122 obispos, 599 diáconos permanentes, 1.036 seminaristas, más de 82.000 catequistas, más de 30.000 religiosos, cerca de 35.000 profesores de Religión, unas 7.500 personas de vida contemplativa y más de 9.600 misioneros, entre otros.

Beneficio económico para toda la sociedad

Los obispos también defienden en la memoria algunos beneficios económicos que la labor de la Iglesia ofrece a la sociedad, entre ellos un ahorro de más de 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares) en educación.

Según los datos de la Memoria 2024, “por cada euro de gasto que realiza la Iglesia, con el fin de cumplir su misión pastoral, social y cultural se generan 1,65€ en la economía española”.

Por otro lado, se afirma que el gasto de la actividad de la iglesia diocesana en España “es de 1.428M€, lo que supone 4 veces más en relación con lo aportado por la asignación tributaria”.

En este sentido también se subraya que la Iglesia genera 2.375 millones de euros (2.755 millones de dólares) del Producto Interior Bruto del país y contribuye de manera directa, indirecta e inducida a la creación de más de 50.000 puestos de trabajo

Otras cifras de la Iglesia Católica en España

La Memoria Anual 2024 de la Iglesia Católica en España recoge otros datos de interés como:

Más de 48 millones de horas dedicadas a atención pastoral.

Más de 5.500 cofradías, con más de un millón de miembros.

Más de 9.000 centros asistenciales y sanitarios que benefician a 3,8 millones de personas. De manera significativa, estos centros han aumentado en un 69% en los últimos 14 años.

Más de 6.000 centros dedicados a mitigar la pobreza que atienden a casi 2 millones de personas.

425 centros de promoción del trabajo de los que se beneficiaron más de 120.000 personas.

160 lugares de ayuda a inmigrantes y refugiados que han alcanzado a más de 117.000 personas.

Casi 260 centros para la defensa de la vida y la familia.

431 centros dedicados a la atención a menores y jóvenes, con más de 63.000 beneficiarios.

156 centros de promoción de la mujer.

Cerca de 850 centros de atención a ancianos y personas con discapacidad.

882 capellanes hospitalarios y 159 capellanes penitenciarios.