La Iglesia Católica en España registra un récord de recaudación a través de la asignación tributaria de la Declaración de la Renta, aunque sigue a la baja el porcentaje de españoles que dan su apoyo por este medio.

Desde el año 2007, se estableció un nuevo sistema de financiación de la Iglesia Católica en el país, por el que se sustituyó una asignación directa reflejada en los Presupuestos Generales del Estado por ofrecer la opción a los contribuyentes a destinar de forma voluntaria el 0,7% de su aportación tributaria.

Este sistema se conoce popularmente como “la X de la Iglesia” y propició que desde la CEE se impulsara una campaña anual titulada “XTantos” que anima a colaborar con el sostenimiento de la Iglesia.

Según los datos provisionales recibidos por los obispos españoles correspondientes a la Declaración de la Renta realizada en la primavera de 2025, correspondiente al año 2024, la cantidad resultante asciende a 429.335.080 euros (498.028.692 dólares) con un incremento de 46.897.081 euros (54.400.613 dólares) en relación con el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior.

Por número de declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el dato asciende a 7,9 millones, lo que se traduce en más 9 millones de personas, motivo por el cual el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la CEE haya lanzado la campaña “Más de 9 millones de Gracias”

El contrapunto a estos datos positivos se produce en el hecho de que, en términos porcentuales, desde hace unos años cae el número de personas que se adhieren a esta forma de financiación de la Iglesia Católica.

Es decir, que, cada vez son más los que, pudiendo hacerlo, dejan de marcar la “X de la Iglesia”.

En concreto, según datos de la CEE, “el porcentaje de asignantes disminuye en 0,34 %”, lo que atribuye a que se ha producido un “aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido este año un 1,09 % y alcanza casi el 40 %”.

Este descenso en el porcentaje de asignaciones se verifica en 16 de las 17 comunidades autónomas españolas, en especial en Navarra, Caantabria y Castilla-La Mancha.