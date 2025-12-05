En la lista de las películas favoritas del Papa León XIV figura La vida es bella, dirigida por el italiano Roberto Benigni, con quien se reunió en la tarde de este jueves en el Vaticano.

El actor y director de cine presentó al Santo Padre algunos de los extractos de su monólogo Pietro, un uomo nel vento (Pedro, un hombre en el viento), en el que Benigni relata la historia del primero de los apóstoles.

“Qué bonito, habla de amor”, comentó el Papa León XIV tras ver el nuevo proyecto de Benigni, quien también mantuvo una estrecha relación con el Papa Francisco.

En este “preestreno” privado también estuvieron presentes Giampaolo Rossi, Director General de la RAI, y Simona Ercolani, CEO y directora creativa de Stand by Me, productora, junto con Vatican Media, del monólogo.

Benigni presenta al Santo Padre algunos de los extractos de su monólogo Pietro, un uomo nel vento. Crédito: Vatican Media

Durante el encuentro, antes de la proyección, el Santo Padre y Benigni también hablaron de cine y de La vida es bella. Conversaron además sobre la vida de San Pedro, sobre Dante y San Agustín, y reflexionaron sobre la Divina Comedia y las Confesiones.

En el encuentro participaron también el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, el director de Vatican Media, Stefano D’Agostini, y algunos colaboradores de Benigni.