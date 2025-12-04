Con la presencia del Obispo de San Nicolás, Mons. Hugo Santiago, se inauguró este miércoles en la ciudad bonaerense de Salto (Argentina), la Plaza Papa Francisco, un homenaje al pontífice argentino que busca ser “el patio de la Casa Común”.

El acto tuvo lugar en la intersección de las calles Dr. Antonio Montes e Isaac Blanco, y aunque existen otros espacios denominados “Papa Francisco”, se trata de la primera plaza pública creada e inaugurada con su nombre después de la muerte del Santo Padre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Encabezaron la ceremonia el Secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, y el Obispo local, Mons. Hugo Santiago, quienes descubrieron la placa conmemorativa que da nombre a la plaza. Acompañaron el acto el Presidente del Concejo Deliberante, Julián Ainora, y la Directora de Espacios Públicos, Silvia Quérzoli.

"Esta plaza no es solo un espacio verde; la pensamos como el patio de nuestra Casa Común”, dijo Alessandro al destacar el valor simbólico de la plaza, en línea con el pensamiento del Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente.

“Es el lugar donde el crecimiento de la ciudad se encuentra con la familia, donde los barrios de trabajadores y profesionales conviven sin distinciones", manifestó.

El Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, no pudo estar presente pero envió una carta en la que destacó este gesto como “justo homenaje al primer Papa argentino”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mons. Hugo Santiago bendijo luego el espacio y se detuvo en la sencillez del monolito, porque “representa la personalidad de Francisco”.

Además, señaló que el valor del trabajo “es el gran pilar que une a este pueblo con el mensaje que Francisco predicó al mundo".

En el acto estuvieron presentes autoridades del Gabinete Municipal, Concejales, representantes de las Fuerzas Policiales, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Guerra de Malvinas.

Algunas instituciones educativas también se sumaron al homenaje con sus banderas de ceremonia.