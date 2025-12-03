Una Familia Sagrada sin rostro para favorecer la “inclusividad” preside este año el Belén de la Grand Place de Bruselas, el corazón de la ciudad y de las celebraciones navideñas en el país belga.

Las figuras de San José y la Virgen María, con caras que parecen pixeladas y creadas a partir de retales de tela, ha generado un gran polémica en el país europeo, que parece haber olvidado sus raíces cristianas.

La artífice del polémico Belén es la interiorista Victoria-Maria Geyer, quien explicó que la ausencia de rostros “busca dejar espacio a la imaginación del público, mientras que la elección de la tela rinde homenaje a la historia textil belga”. Además, su intención es que cualquier persona pueda “identificarse con la narrativa bíblica”.

Este Nacimiento “contemporáneo” — titulado “Las telas de Belén”— sustituye al tradicional que durante años ha presidido la plaza. Philip Close, alcalde de Bruselas, informó que el antiguo tuvo que ser reemplazado porque no se encontraba en buen estado. “Optamos por mantener el símbolo cristiano, pero en una versión renovada”, declaró durante la presentación del nuevo Belén.

La composición de este año permanecerá en la ciudad durante los próximos cinco años y su inversión asciende a 65.000 euros. Aunque numerosas personas han manifestado su oposición, especialmente en redes sociales, el Belén ha contado con el apoyo de parte de la Iglesia Católica del país.

🤡Bruselas coloca un Belén de tela sin rostros.

😰Menosprecia la imagen de la Virgen, San José y el Niño.

🙏Ni siquiera en Navidad son capaces de respetar a los católicos.

✝️¡Europa es cristiana! pic.twitter.com/ZLAAfprfd8 — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) December 1, 2025

Mientras que el Arzobispo de la ciudad, Mons. Luc Terlinden, no se ha manifestado al respecto, el P. Benoît Lobet, decano de la unidad pastoral de Bruselas centro que participó en la elección del Belén, manifestó su conformidad.

El sacerdote aseguró que las figuras “evocan la precariedad asociada con la historia del nacimiento de Cristo y la hacen accesible a todos los rostros”, según informó la prensa local.

Este hecho choca frontalmente con la iniciativa impulsada por el Partido Popular de España en la Eurocámara, que por tercer año consecutivo llevará un Belén tradicional al Parlamento Europeo con figuras realizadas en un taller de Murcia (España).

“No hay nada más natural que reivindicar el cristianismo, especialmente en Navidad, porque no concebimos Europa sin reconocer sus raíces cristianas. Cultura, arte e identidad europea están profundamente conectados con estas raíces, y poner un Belén en Navidad es una manera de recordar que celebramos el nacimiento del niño Jesús y el origen de la cristiandad”, señaló la eurodiputada Isabel Benjumea.