Los legisladores en Canadá estarían muy cerca de eliminar las protecciones religiosas de las leyes sobre discurso de odio del país como parte de un esfuerzo por reprimir los símbolos de odio en todo el territorio nacional.

Parlamentarios del Partido Liberal de Canadá habrían alcanzado un acuerdo con el partido Bloque Quebequés para eliminar las exenciones religiosas de la legislación nacional.

La ley canadiense prohíbe a las personas “incitar al odio contra cualquier grupo identificable”, aunque establece exenciones para quienes expresan opiniones basadas en la religión o en un texto religioso.

El diario National Post informó el 1 de diciembre que se espera que esas exenciones sean eliminadas en una próxima enmienda de las leyes de discurso de odio del país. El periódico citó a una “alta fuente gubernamental” a la que se le concedió el anonimato para hablar sobre el proceso.

“El proyecto de ley está ahora en un punto… todos están contentos”, dijo la fuente al Post.

Las denuncias de crímenes de odio en Canadá han ido en aumento en los últimos años, impulsadas en particular por incidentes antisemitas. Un informe del grupo de derechos humanos B’nai Brith Canada encontró un aumento masivo de incidentes antisemitas en el país tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás, con otro incremento notable a lo largo de 2024.

El proyecto de ley presentado en el Parlamento canadiense enmendaría las leyes sobre discurso de odio del país para criminalizar la exhibición de la esvástica nazi, así como del símbolo de la organización nazi SS, ambos utilizados regularmente para atacar a personas judías.

La legislación, de ser aprobada, también derogará el requisito de que el fiscal general de Canadá apruebe los procesos por “delitos de propaganda de odio”.

Los legisladores del Partido Conservador se oponen a las revisiones propuestas, argumentando que los símbolos y delitos que el proyecto de ley busca criminalizar “ya son ilegales” y criticando la eliminación de la intervención del fiscal general en los procesos por crímenes de odio, calificando esa norma como una “salvaguarda importante”.

Los conservadores sostienen además que la revisión propuesta “rebaja el estándar legal de ‘odio’, amenazando la libertad de expresión y atacando la expresión legítima”. La enmienda definiría el “odio” como “la emoción que implica detestación o vilipendio y que es más intensa que el desdén o la antipatía”.

Por su parte, los activistas cristianos también han criticado la propuesta. En octubre, la organización Christian Legal Fellowship, con sede en Ontario, instó al gobierno a mantener las protecciones religiosas de la ley, argumentando que esas disposiciones están “directamente en consonancia con los principios de justicia e igualdad que sustentan los esfuerzos para combatir la discriminación y el odio”.

“[S]uprimir esta defensa significaría correr el riesgo de socavar la integridad constitucional” de las leyes sobre discurso de odio, argumentó el grupo.

Activistas en Canadá han expresado recientemente, en otros ámbitos, su preocupación por las protecciones a la libertad religiosa en el país norteamericano.

En septiembre, el Arzobispo de Montreal, Mons. Christian Lépine, señaló las “graves preocupaciones” en torno a la propuesta del primer ministro de Quebec, François Legault, de poner fin a la oración en los espacios públicos. El prelado sostuvo que “prohibir la oración pública sería algo así como prohibir el pensamiento mismo”.

Mientras tanto, en diciembre de 2024, el Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes sugirió eliminar el “fomento de la religión” de la lista de fines benéficos reconocidos en el país, una propuesta que, según advirtió una organización, representa “una amenaza directa para la libertad religiosa y el papel vital que desempeñan las comunidades de fe en la sociedad canadiense”.

Los datos del censo de 2021 mostraron que la población católica en Canadá se redujo en casi 2 millones de personas en los 10 años anteriores.

