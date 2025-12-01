El Obispo de Iquique (Chile), Mons. Isauro Covili, suspendió a un sacerdote de su diócesis detenido el pasado viernes por el presunto abuso sexual de una mujer

Según un comunicado del Obispado, se trata del P. Gabriel Alburquenque Medina, un sacerdote de 44 años ordenado este año.

El P. Alburquenque fue detenido el pasado viernes “por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años” tras una investigación policial, según informó el subprefecto Fermín Escobar, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Iquique.

“La víctima señala que mientras compartía con un grupo de amigos en el poblado de La Tirana en el mes de julio del presente año, el imputado le realizó tocaciones en sus partes íntimas”, detalló Escobar.

“Los antecedentes fueron entregados al fiscal a cargo de la causa, quien gestionó el día de hoy [viernes 28] la orden de detención del imputado, fue detenido y será puesto a disposición del Juzgado de Garantías mañana a primera hora”, anticipó el subprefecto en un video compartido en redes por Radio Paulina .

El Obispado de Iquique señaló que, en cuanto el obispo se enteró de los hechos, “dispuso de inmediato comenzar el proceso de la investigación previa, conforme a las normas correspondientes contenidas en el Código de Derecho Canónico”

“Se estableció como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio público por parte del sacerdote, mientras se realiza el proceso investigativo, que permita esclarecer los hechos”, indicó el comunicado.

Finalmente expresó el propósito de “promover siempre ambientes sanos en nuestras comunidades eclesiales y de acoger a todas las personas que se sientan vulneradas”.

Consultado por ACI Prensa, el Obispado de Iquique confirmó que el sacerdote imputado “no ha dado ninguna declaración” por el momento.