Por Walter Sánchez Silva, Julieta Villar

1 de diciembre de 2025
03:56 p. m.

El Obispo de Iquique (Chile), Mons. Isauro Covili, suspendió a un sacerdote de su diócesis detenido el pasado viernes por el presunto abuso sexual de una mujer 

Según un comunicado del Obispado, se trata del P. Gabriel Alburquenque Medina, un sacerdote de 44 años ordenado este año. 

El P. Alburquenque fue detenido el pasado viernes “por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años” tras una investigación policial, según informó  el subprefecto Fermín Escobar, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Iquique. 

“La víctima señala que mientras compartía con un grupo de amigos en el poblado de La Tirana en el mes de julio del presente año, el imputado le realizó tocaciones en sus partes íntimas”, detalló Escobar. 

“Los antecedentes fueron entregados al fiscal a cargo de la causa, quien gestionó el día de hoy [viernes 28] la orden de detención del imputado, fue detenido y será puesto a disposición del Juzgado de Garantías mañana a primera hora”, anticipó el subprefecto en un video compartido en redes por Radio Paulina

El Obispado de Iquique señaló que, en cuanto el obispo se enteró de los hechos, “dispuso de inmediato comenzar el proceso de la investigación previa, conforme a las normas correspondientes contenidas en el Código de Derecho Canónico”  

“Se estableció como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio público por parte del sacerdote, mientras se realiza el proceso investigativo, que permita esclarecer los hechos”, indicó el comunicado. 

Finalmente expresó el propósito de “promover siempre ambientes sanos en nuestras comunidades eclesiales y de acoger a todas las personas que se sientan vulneradas”. 

Consultado por ACI Prensa, el Obispado de Iquique confirmó que el sacerdote imputado “no ha dado ninguna declaración” por el momento. 

Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.
Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.