El Papa León XIV ha determinado por decisión “suprema e inapelable” la dimisión del estado clerical del sacerdote argentino Rodrigo Enrique Vázquez.

Así lo informó el Obispado de San Nicolás en un comunicado elaborado a raíz de “la difusión pública que tomó el caso” del sacerdote, y compartido a través de las redes sociales.

Allí se explica que , a partir de la fecha del rescripto del Papa León XIV —10 de octubre de 2025— , Rodrigo Enrique Vázquez es dispensado del sagrado celibato y de las obligaciones derivadas de la sagrada ordenación.

La medida tomada por el Santo Padre implica también la pérdida de los derechos propios del estado clerical, sus dignidades y oficios eclesiásticos; y lo deja libre de las obligaciones derivadas del estado clerical.

Medios locales han informado que Vázquez, de 53 años, fue denunciado por ejercer violencia contra una mujer de 46, y en junio pasado la Policía allanó la casa parroquial, encontrando allí armas de fuego y municiones.

El rescripto, ante el cual “no puede interponerse recurso alguno”, lo excluye del ejercicio del orden sagrado, impidiéndole predicar homilías, desempeñar cargos de dirección en el ámbito pastoral, funciones en seminarios o instituciones equiparadas, cargos directivos u oficios docentes en instituciones de estudios superiores que dependan de la autoridad eclesiástica, y cargos de enseñanza teológica o de religión en otras instituciones superiores ni menores.

El pasado 28 de agosto, el Tribunal Diocesano de San Nicolás había emitido un comunicado, dando a conocer que, desde el 7 de agosto de 2023, se le estaba realizando a Rodrigo Enrique Vázquez “un Proceso Administrativo Penal Canónico, cuya fase diocesana finalizó el día 02 de junio de 2025, luego de lo cual se envió el Expediente al Dicasterio para el Clero, sito en la ciudad de Roma (Italia) para su resolución”.

Cabe recordar que en 2023 el sacerdote ya había sido sancionado por el Obispado de San Nicolás con una "reprensión" y una "penitencia canónica" por haber difamado a Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires; y a Mons. Víctor Manuel Fernández, en ese momento Arzobispo de La Plata, a través de audios de WhatsApp en los que se refería a su sexualidad y orientación política.