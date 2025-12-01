El Municipio de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) cambiará el nombre de la avenida Che Guevara a Monseñor Nicolás Castellanos, en memoria del trabajo que el misionero español realizó por los más pobres.

Con siete votos afirmativos, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó la modificación del nombre “debido a la importancia de su labor y trabajo desempeñado en beneficio de la sociedad de Santa Cruz de la Sierra”, recoge el portal Unitel.

Llegado a Bolivia en 1991 tras renunciar como Obispo de Palencia, se convirtió en un misionero dedicado a los más pobres, impulsando proyectos de educación, vivienda y fortalecimiento de los clubes de madres en el distrito Plan Tres Mil, creado en 1983 para ofrecer un lugar donde vivir a los damnificados por el gran turbión del río Piraí.

Mons. Castellanos fue el fundador del proyecto Hombres Nuevos como su forma de concretar el sueño que lo llevó a Bolivia: mejorar la vida de las personas en los barrios más desfavorecidos. Lo logró a través de la escolarización de más de 15.000 niños y un programa de becas escolares para más de 500 universitarios.

Su paso por Bolivia dejó huellas en la sociedad y lo hizo acreedor de numerosos reconocimientos, como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y la Medalla al Mérito Municipal otorgada por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en 1998.

Mons. Nicolás Castellanos falleció el 19 de febrero de 2025, a sus 90 años, en el Plan Tres Mil, al que dedicó su vida y su ministerio.

