Ante la denuncia contra un catequista por un caso de presunto abuso a un adolescente, la Diócesis de El Alto (Bolivia) expresó rechazo absoluto a cualquier forma de violencia que afecte a la niñez y juventud, al tiempo que aclaró que el acusado ya fue apartado de sus funciones.

Según indican en un comunicado, el presunto abuso habría ocurrido en una parroquia de la diócesis, y la víctima sería un adolescente de 14 años.

Ante lo ocurrido, desde la diócesis expresan “profunda preocupación y rechazo absoluto a toda forma de violencia que afecte a la niñez y juventud de nuestra ciudad”.

Asimismo, instan a las autoridades públicas vinculadas a esta investigación “a actuar con responsabilidad en la difusión de información, evitando dar declaraciones apresuradas o sin respaldo verificable que puedan distorsionar la percepción pública y entorpecer el debido proceso”.

El comunicado precisa que el pasado 17 de octubre, fecha en la que se tomó conocimiento de los hechos, el párroco del lugar intentó formalizar la denuncia ante la autoridad municipal competente, pero no fue admitida bajo el argumento de que “la denuncia sólo podía ser hecha por la madre del menor”.

Al tratarse de un hecho documentado y con testigos, desde la Iglesia local consideran que es necesario revisar lo ocurrido “a fin de evitar situaciones de indefensión o falta de respuesta institucional oportuna ante casos similares”.

“Pese a este rechazo, el párroco y personal de la parroquia accionaron protegiendo y apoyando a la víctima y a su entorno familiar con quienes guardan cercanía y a la fecha continúan acompañándolos”, detalla el mensaje.

Además, precisa que “se tomaron medidas de protección respecto a los miembros de la comunidad parroquial, alejando al presunto agresor”.

Desde el primer momento, indican, “el párroco mantuvo en estricta reserva la información del caso”, no con intenciones de ocultar lo sucedido sino por instrucción expresa de funcionarios municipales pertenecientes a la Plataforma de Atención Integral a la Familia, quienes señalaron que “no debe ser expuesto o mencionado por la delicadeza del caso”.

Finalmente, el comunicado aclara que “ningún miembro de la diócesis (sacerdotes, religiosos o religiosas y demás miembros de la parroquia), tuvo la intención de encubrir los hechos” sino que, por el contrario, su actuación “estuvo orientada a presentar la denuncia para que fuera atendida de manera adecuada y se realice el abordaje conforme a los procedimientos legales establecidos”.

Citando las palabras del Papa León XIV: “La Iglesia es nuestro hogar espiritual…cuidemos de los demás, especialmente de los niños y de los vulnerables…renuevo mi llamado a que no haya tolerancia alguna hacia ninguna forma de abuso en la Iglesia”, la Diócesis de El Alto reafirma su compromiso de “tolerancia cero hacia cualquier situación de abuso”, procurando “la protección de la vida e integridad, especialmente en lo referente a la infancia y adolescencia, creando ambientes sanos y seguros dentro de una política de prevención”.

“Confiamos en que las autoridades competentes llevarán adelante una investigación responsable, imparcial y enmarcada en la normativa vigente. Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades competentes para que la investigación avance con transparencia e imparcialidad, y se esclarezcan los hechos con celeridad, priorizando en todo momento el bienestar y la protección de la víctima”, concluye el comunicado.