El Papa León XIV asegura que “no puede haber tolerancia alguna ante ninguna forma de abuso”, en un mensaje enviado a la Conferencia Nacional sobre la Protección de Menores que se celebra hasta mañana en Clark-Angeles (Filipinas).

Toda parroquia y actividad pastoral debe ser un espacio para “glorificar a Dios y cuidar de los demás, especialmente de los niños y los más vulnerables”, señala el Pontífice en un mensaje dirigido al arzobispo de San Fernando y presidente de la Oficina para la Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Filipina, Mons. Florentino G. Lavarias.

El Pontífice subraya la importancia de promover políticas y prácticas que garanticen la “transparencia en la gestión de los casos de abuso”, así como fomentar una “cultura de prevención”, especialmente en la protección de los niños.

El Papa León XIV enfatiza, de este modo, que “no puede haber tolerancia alguna ante ninguna forma de abuso en la Iglesia”. Además, tiene la esperanza de que las deliberaciones de la conferencia celebrada en Filipinas conduzcan a la implementación de políticas y prácticas esenciales que aseguren la transparencia, protejan a “estos pequeños del Señor” y fomenten una cultura de prevención en la Iglesia.

El Pontífice subraya también que la protección de los menores no solo es una obligación administrativa, sino un “mandato espiritual y pastoral” que permite a la Iglesia filipina y a la Iglesia universal ser un “testimonio auténtico de Cristo, el Buen Pastor, que ama y cuida de su rebaño”.

El mensaje concluye encomendándose a la protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, y la impartición de su Bendición Apostólica a todos los participantes.

La Conferencia Nacional sobre la Protección de Menores reúne hasta mañana a obispos, sacerdotes, religiosos, profesionales y laicos comprometidos con la protección de los menores en todos los ámbitos de la vida eclesial, y es parte del esfuerzo continuado de la Iglesia en Filipinas por garantizar espacios seguros y transparentes para todos.



