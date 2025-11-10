En el marco de la CXVII Asamblea de Obispos de Bolivia, que se lleva a cabo en la ciudad de Cochabamba, este domingo se celebró en la Catedral San Sebastián la Eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Aurelio Pesoa.

En esta oportunidad, el tema que guía la asamblea es “Los jóvenes en la Iglesia: identidad y pertenencia”. En ese marco, la reflexión central de la Misa estuvo dirigida a ellos: “Hoy el Señor nos invita a mirar con esperanza y amor a una parte muy valiosa de nuestra comunidad: los jóvenes. Ellos no son sólo el futuro, sino el presente vivo de la Iglesia y de nuestra sociedad”, expresó Mons. Pesoa.

Ofrecer espacios donde la voz de los jóvenes sea escuchada

“En sus rostros, en su entusiasmo, en sus sueños y búsquedas, se refleja el rostro de un Dios que siempre hace nuevas todas las cosas”, consideró. Por eso, “tanto el Estado como la Iglesia tenemos una responsabilidad especial con ellos: acompañarlos, escucharlos, formarlos y, sobre todo, confiar en ellos”.

“No podemos ver a los jóvenes sólo como receptores pasivos, sino como protagonistas de la historia, constructores del Reino de Dios en medio del mundo”, exhortó el prelado.

Dirigiéndose a la comunidad en general, el prelado llamó a “despojarnos de estructuras cerradas, de actitudes que apagan el espíritu juvenil, para poder ofrecerles un espacio donde su voz sea escuchada, donde su palabra tenga valor, donde sus sueños puedan encontrar terreno fértil”.

“Sólo cuando los jóvenes participan activamente, la Iglesia se renueva, se llena de vida y esperanza”, aseguró, convocando también a los adultos a ayudar a los jóvenes “a encontrarse personalmente con Cristo”.

“No hay tarea más hermosa que conducir a un joven al corazón de Jesús. Solo en Él hallamos la verdadera alegría, la plenitud, la salvación”, puntualizó.

Buscar caminos de colaboración para el progreso de Bolivia

La Eucaristía fue ocasión también para enviar un mensaje al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y demás autoridades que asumieron el gobierno del país este sábado 8 de noviembre.

“El Señor ilumine a los nuevos gobernantes electos en Bolivia y a todo el Parlamento, para que sepan encaminar al país hacia el progreso, la justicia y la paz y todos colaboremos a una Bolivia de hermanos”, expresó Mons. Pesoa, al tiempo que advirtió a las autoridades que “los privilegios del poder nos deslumbran, nos atraen”, deseando “que no suceda eso entre los nuevos gobernantes electos en el país”.

“Hasta ahora estamos viendo signos positivos de colaboración entre todos para buscar los caminos de progreso para el país. Todos tenemos el deber moral de colaborar para que Bolivia, los bolivianos, salgamos adelante y logremos un país con justicia, respeto a los diferentes y progreso económico”, animó.

“Que María, la joven de Nazaret, ejemplo de fe y entrega, interceda por todos los jóvenes y por nosotros, para que, con su sí valiente, sepamos también decir: ‘Hágase en mí según tu palabra, Señor’, y construyamos juntos una Iglesia joven, viva y llena del Espíritu Santo”, concluyó.