La Diócesis de Piedras Negras, ubicada en la frontera norte de México, informó que recibió una denuncia por “presuntos abusos sexuales contra menores, ocurridos hace 18 años” de un sacerdote que actualmente se encuentra en Estados Unidos.

La diócesis señala que desde mayo de este año se tuvo conocimiento de la acusación. Desde ese momento se activaron “los protocolos diocesanos indicados por la Santa Sede, se notificó a las autoridades civiles competentes y se ha brindado acompañamiento a las denunciantes”, según señala un comunicado, firmado por el P. Cosme Alexis Cuesta Espinosa, vocero diocesano.

En la actualidad, el sacerdote identificado como Luis Efraín N., forma parte del clero de la Diócesis de Laredo, del estado de Texas (Estado Unidos), por lo que al conocerse la denuncia, su actual obispo, Mons. James Anthony Tamayo, fue “notificado inmediatamente”.

El vocero precisó que, mientras avanzan las investigaciones, el P. Luis Efraín N. “ha recibido las medidas cautelares correspondientes” por parte de su actual obispo, sin dar mayores detalles.

Asimismo, el P. Cuesta Espinosa afirmó que en la Diócesis de Piedras Negras se refuerza el compromiso de fortalecer los protocolos de protección de menores “en todas sus instalaciones, para evitar que hechos tan dolorosos e inaceptables puedan repetirse y para garantizar un entorno seguro para menores y personas vulnerables”.

En este sentido, aseguró que esta diócesis mexicana “mantiene abiertos de manera permanente sus canales para recibir cualquier denuncia” e invitó a cualquier víctima a “acercarse con la confianza, la certeza de un proceso respetuoso y confidencial, en coherencia con nuestro compromiso firme con la verdad, la justicia y la erradicación de estos delitos”.

