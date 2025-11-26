Un sacerdote mexicano, perteneciente a la Diócesis de Tampico, ubicada en el estado de a Tamaulipas, se encuentra bajo investigación por presunto abuso de menores en Chicago (Estados Unidos), que habría cometido durante sus visitas a esa ciudad.

En un comunicado publicado este 26 de noviembre, el P. Néstor Javier López Rodríguez, vocero de la diócesis mexicana confirmó que la Arquidiócesis de Chicago está realizando investigaciones correspondientes al caso reportado el paso 11 de octubre contra el P. Ernesto Tovar Trejo, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Tampico.

El P. López Rodríguez precisó que, en este momento, la denuncia “se encuentra en una etapa de desarrollo hasta que el estudio de las pruebas determinen el resultado, por lo tanto, no es posible presumir la culpabilidad o inocencia del implicado”.

Explicó que, “por respeto a los derechos humanos de todos los involucrados y las garantías del debido proceso, emitimos este comunicado expresando nuestro compromiso como Diócesis con la búsqueda de la verdad y la justicia”.

La Arquidiócesis de Chicago lleva las investigaciones

El 11 de octubre de este año, el Cardenal Blase Joseph Cupich, Arzobispo de Chicago, informó en un comunicado que su arquidiócesis recibió una denuncia contra el sacerdote por el presunto “abuso sexual de un menor durante sus visitas a Chicago hace muchos años”.

Según indica el comunicado, el P. Tovar visitó la iglesia Maternidad de la Santísima Virgen María “durante breves periodos en años pasados y ocasionalmente celebró Misa allí, sin obtener el permiso adecuado”.

Tras recibir la denuncia, el Cardenal Cupich aseguró que “fue reportada a las autoridades civiles y a la persona que hace la denuncia se le ofrecieron los servicios de nuestro Ministerio de Asistencia a las Víctimas”.

El purpurado señaló que se notificó a la Diócesis de Tampico, la que expresó su disposición para colaborar plenamente en la investigación.