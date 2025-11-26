La Diócesis de Málaga informó que “no le consta denuncia previa en el historial” del profesor de Religión que fue detenido por una acusación de presuntos abusos contra menores, pero que posteriormente fue puesto en libertad provisional como investigado.

Según el diario local Sur, la investigación se inició tras la denuncia de al menos cuatro familias a finales el mes de octubre, después de que uno de los menores empleara una expresión de tipo sexual que no se usa en su casa, lo que llevó a conocer el relato de supuestos tocamientos.

El acusado es un profesor de Religión en las etapas de Infantil y Primaria en un colegio situado en la localidad de Cártama.

La Diócesis de Málaga ha emitido un comunicado en el que asegura que el acusado "afirma su inocencia” y detalla que “no le consta denuncia previa en el historial de este profesor en sus más de 30 años de servicio como docente”.

La institución eclesiástica expresa su respeto por “la presunción de inocencia del profesor, reitera su condena a cualquier abuso cometido contra menores y contra las personas vulnerables y reconoce la conveniencia de denunciar este tipo de situaciones”.

Por último, “confía en el pronto esclarecimiento de los hechos por parte de la Justicia, por el bien de todas las partes, especialmente de los alumnos del colegio y sus familias, por lo que se pone a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario”.

Cómo ser profesor de Religión en España

Todos los profesores de la asignatura de Religión Católica deben estar autorizados por el obispado correspondiente antes de poder ejercer esta labor académica y catequética, que no sólo exige una cierta formación reglada, sino también certificar su unidad de vida y coherencia moral.

En general, se exige el grado de Magisterio para la Educación Primaria y la titulación de Ciencias Religiosas o Teología para la Educación Secundaria.

En segundo lugar, se precisa de una Declaración Eclesiástica de Idoneidad que atestigua que el profesor impartirá las lecciones de acuerdo con la doctrina católica y su magisterio y que ofrece un testimonio de vida cristiana.

Además, es necesario estar en posesión de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica ( DECA ), expedida por la Conferencia Episcopal Española.

Por último, el obispo, habitualmente a través de la Delegación Diocesana de Enseñanza, realiza una recomendación a la institución académica, que exige una entrevista personal.