Las ciudades argentinas de Córdoba y Buenos Aires se preparan para acoger una nueva Noche de los Templos, una iniciativa que promueve el turismo religioso, al tiempo que concientiza sobre el diálogo y la convivencia entre distintas religiones, y pone de manifiesto su riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

En Córdoba, la Noche de los Templos se celebra este jueves 27 de noviembre entre las 20:00 y las 23:00 horas, con acceso libre, gratuito y sin inscripción previa.

21 espacios religiosos de la ciudad participan de la iniciativa, abriendo sus puertas a fieles, turistas y público en general, para conocer el patrimonio histórico, espiritual y arquitectónico de la capital provincial.

Organizado por la Dirección General de Culto de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ) el recorrido incluye varios recintos de gran significado para la fe católica, como la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, el Monasterio de Carmelitas y el de Frailes Capuchinos, la iglesia de la Compañía de Jesús, la emblemática iglesia del Sagrado Corazón (de los capuchinos), el Monasterio de los hermanos Dominicos, el Convento de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, el Seminario Mayor, entre otros.

En Buenos Aires, son más de 100 los templos que este sábado 29 de noviembre participarán de la 9ª edición de este recorrido que une lo turístico y lo espiritual.

La iniciativa se enmarca en el programa “Buenos Aires 24 horas” del Gobierno de la Ciudad, que busca impulsar la vida nocturna en la capital. Con meditaciones, exposiciones de arte, obras de teatro, visitas guiadas y música en vivo, creyentes y no creyentes podrán disfrutar de una velada distinta que se extenderá de 20:00 a 24:00 horas.

En esta noche, 40 iglesias católicas abrirán sus puertas, entre ellas la Basílica de San José de Flores, donde el Papa Francisco descubrió su vocación sacerdotal; la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola, fundada por Santa Mama Antula; el Santuario Jesús Sacramentado, del barrio de Almagro; la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe - Basílica Espíritu Santo; y la Parroquia San Ignacio de Loyola, primer templo católico de la Ciudad de Buenos Aires.

También se podrá visitar la Catedral Metropolitana de Buenos Aires; el Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa; la Basílica Santa Rosa de Lima en el barrio de Balvanera; y el Convento y Basílica San Francisco de Asís, entre otros.

Entre las actividades disponibles, en Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888) se presentará la Orquesta de la Universidad del Salvador junto a la Facultad de Música de la UCA.

Además de dar a conocer el vasto patrimonio que ofrecen las distintas religiones, la Noche de los Templos es una oportunidad para destacar el respeto, el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica entre credos que se experimenta en Buenos Aires.

El recorrido está distribuido en seis grandes zonas de la ciudad, y habrá cinco circuitos guiados para facilitar la movilidad, con salidas a las 20:30 y 21:00 horas. Además, en el sitio web www.lanochedelostemplos.com hay un mapa interactivo con el detalle de la programación, y para hacerlo más accesible, los usuarios de Ecobici contarán con pase libre desde las 19:30 horas.

La cuenta @bacultos en Instagram y el chat “Boti” de WhatsApp (11-5050-0147) mantendrán actualizados los detalles de cada actividad.