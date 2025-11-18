La Manzana Jesuítica de Córdoba, hito arquitectónico e histórico de Argentina, celebra el 25° aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Situada en el corazón del casco histórico de Córdoba, y con una antigüedad de unos 400 años, la Manzana Jesuítica reúne algunos de los edificios más emblemáticos del legado jesuita en América del Sur: la iglesia y la residencia de la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Monserrat y el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuna de la universidad más antigua del país. Además, supo ser el centro de la antigua provincia jesuítica del Paraguay.

En el caso de la iglesia de la Compañía de Jesús, su construcción se desarrolló entre 1640 y 1676. Se trata de una joya del barroco americano, famosa por su techo de madera ensamblado sin clavos, que reproduce el casco invertido de un barco. Muy cerca, la Capilla Doméstica, espacio privado de oración, contiene murales del siglo XVIII descubiertos en el siglo XX bajo capas de cal.

Por su parte, el Museo de la UNC conserva documentos, instrumentos y piezas jesuíticas originales, y el Colegio Nacional Monserrat, fundado en 1687, mantiene la impronta humanista de los jesuitas y su tradición educativa que aún persiste.

Con motivo de este aniversario, la Academia Nacional de Ciencias y la Universidad Nacional de Córdoba realizan, por estos días, diversas actividades en homenaje, que incluyen conciertos, tardes de museo, recorridos patrimoniales, conferencias, exposiciones, concursos, actividades gastronómicas y culturales.

Las actividades comenzaron el martes 11 de noviembre con el Día de los Museos, en el que se ofrecieron recorridos temáticos. El miércoles 12 se llevó a cabo el cierre del Ciclo Lenguaraz, un ciclo de coros organizado por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

El jueves 13 se presentó el ciclo de coros de la UNC, con funciones todos los jueves de noviembre a las 19:00 horas en la explanada del Centro Cultural de la UNC.

El viernes 14 se llevó a cabo la propuesta lúdica “Descubriendo el tesoro de los Jesuitas”, un juego de preguntas y exploración, y tuvo lugar la entrega de premios del 17° Concurso Nacional de Relatos, Historietas y Cuentos Cortos “Contemos la Ciencia”.

El pasado sábado, la Manzana fue sede de la feria gastronómica “Sabores jesuíticos”, y el lunes tuvo lugar la jornada “La Manzana Jesuítica: un jardín de historia y cultura”.

Las propuestas continúan este martes a las 18:00 horas, de la mano del DJ “Estado del Arte” en el Patio Antiguo del Rectorado; y de 19:30 a 22:30 horas, la Academia Nacional de Ciencias ofrece la “Noche de Puertas Abiertas”, que dará al público la posibilidad de recorrer el edificio que data de 1874 y que en 1994 fue declarado Monumento Histórico Nacional, y en su interior alberga obras de arte y literarias desde 1576 en adelante.

El miércoles 19 desde las 19:00 horas, en las galerías de la Manzana Jesuítica, Guillermo Soppe y Liliana Burijovich, ambos maestros internacionales de ajedrez, jugarán partidas simultáneas bajo el título “25 tableros por 25 años”, abiertas a miembros de la comunidad universitaria y público en general.

Ese mismo día, desde las 18:00 horas, se presentarán conferencias magistrales referidas a distintos aspectos de la historia de la Manzana, que continuarán el jueves 20 desde las 18:00 horas.

El miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro del Libertador, la Facultad de Lenguas presentará la actividad “Hablas de Córdoba”, un encuentro sobre la riqueza lingüística y cultural de la región.

El viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas se hará entrega de los premios Academia Nacional de Ciencias, que buscan promover, destacar y alentar la labor de investigación de jóvenes científicos del país.

El acto central con motivo de los 25 años de la Manzana Jesuítica de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad será el sábado 29 de noviembre, en el Teatro San Martín a partir de las 19:00 horas.

Ese día habrá un concierto y una ceremonia institucional en la se distinguirá al ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Doctor Hugo Juri, quien tuvo un importante papel en la gestión para que el conjunto jesuítico de Córdoba sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El martes 2 de diciembre a las 18:30 horas se presentará el libro La Manzana Jesuítica de Córdoba 25 años después, del prorrector de Fortalecimiento Institucional de la UNC, Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira, con palabras del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Mgter. Jhon Boretto, en el Salón de Grados del Rectorado Antiguo de la UNC.

