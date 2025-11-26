Este jueves 27 de noviembre, diversas diócesis de Honduras realizará una jornada de oración durante 12 horas frente al Santísimo Sacramento para pedirle a Dios por el país, ante las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre.

A través de redes sociales, la Arquidiócesis de Tegucigalpa, la Arquidiócesis de San Pedro Sula y la Diócesis de La Ceiba convocaron a las parroquias de sus territorios a organizar horas santas y momentos de adoración para encomendar el proceso electoral, en el que también se elegirán 128 diputados para el Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

Los principales contendientes a la silla presidencial son Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del opositor Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien ha ganado apoyo en las últimas semanas.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Juan Ángel López, sacerdote de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, explicó que la jornada de oración es un llamado a que tanto ciudadanos como líderes políticos “nos pongamos en manos de Dios”.

El sacerdote señaló que la intención es pedir “que se busque, ante todo, lo que sea agradable a los ojos de Dios; que cumpla con la voluntad de Dios, lo cual implica la búsqueda del bien común y vivir estas elecciones en paz, en tranquilidad, basados en la justicia y en la búsqueda de la verdad”.

Oración a favor de la unidad

Durante la adoración, el sacerdote invitó a los fieles a pedirle a Dios “claridad, la capacidad de discernir, pero fundamentados en el hecho de que todos somos hermanos”, ya que advirtió que “muchas de las propagandas que se han estado vertiendo en los últimos meses nos están llevando al odio, a la ideología del pensamiento único, al volvernos enemigos”.

Añadió que es natural que existan “personas que disienten, personas que no están de acuerdo en algunos puntos”, pero recordó que “al final del día todos somos hermanos y por eso necesitamos que delante de Dios, que es nuestro Padre, todos trabajemos por la paz, llenos de esperanza y construyendo un ambiente, repito, en el que no haya odio ni división”.

Orar, votar, cuidar y aceptar

El sacerdote resumió el llamado que la Iglesia Católica hace en cuatro verbos: orar, votar, cuidar y aceptar.

“Oramos porque somos creyentes; segundo, como ciudadanos cumplimos con nuestro deber de ejercer el sufragio”, afirmó. Añadió que también es necesario cuidar los resultados para que “no vaya a haber ninguna posibilidad de ningún fraude”.

Finalmente, insistió en aceptar el resultado de la elección. Recordó que hay cinco candidatos a la presidencia y múltiples aspirantes en alcaldías y diputaciones, por lo que “no todos van a ganar”. Por ello, exhortó a que quienes resulten derrotados a que “contribuyan más a construir un país en el que al final todos tenemos que vernos como hermanos”.