El Papa León XIV aceptó la renuncia de Mons. José Antonio Canales Motiño, primer obispo de la Diócesis de Danlí (Honduras), en la frontera con Nicaragua, quien afirmó en sus redes sociales que sufre "agotamiento físico y mental".

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Danlí (Honduras), presentada por Mons. José Antonio Canales Motiño”, informó el 10 de octubre la Oficina de Prensa del Vaticano, sin dar mayores detalles.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Mons. Canales, de 63 años, explicó que renuncia por “un severo agotamiento físico y mental".

"Luego de un tiempo suficiente de recuperación, el Señor dirá en qué le puedo servir”, agregó en su publicación.

En su mensaje también pidió "perdón a cada una de las personas que por diferentes motivos, razones y circunstancias en algún momento sintieron que los ofendí, humildemente les pido perdón".

Mientras está vacante esta sede, el Papa León XIV ha nombrado como Administrador Apostólico de Danlí a Mons. Teodoro Gómez Rivera, Obispo de Choluteca, informó la Nunciatura en Honduras a través de un comunicado.

El P. Erick Díaz, sacerdote nicaragüense exiliado en Chicago (Estados Unidos), publicó en Facebook un agradecimiento al ahora Obispo Emérito de Danlí, al que llamó un “pastor según el corazón de Dios”.

“Monseñor Canales ha sido un pastor cercano, sencillo y profundamente humano, que supo estar siempre del lado de su pueblo. Su voz se alzó en momentos difíciles, especialmente en defensa de la Iglesia y del pueblo de Nicaragua, orando y exigiendo con valentía la liberación de Monseñor Rolando Álvarez”, señaló el sacerdote.

José Antonio Canales Motiño es un obispo hondureño, ahora emérito, nacido el 19 de marzo de 1962. Antes de entrar en el seminario obtuvo la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Privada San Pedro Sula.

Su formación sacerdotal la completó en el Seminario Mayor "Nuestra Señora de Suyapa" en Tegucigalpa y luego obtuvo la Licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad de México.

Fue ordenado sacerdote 12 octubre de 1996.

Fue párroco de Nuestra Señora de Suyapa en Choloma, de Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro Sula y, desde 2015, párroco de la catedral San Pedro Apóstol en la misma ciudad.

Fue nombrado primer Obispo de Danlí en 2017.