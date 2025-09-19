Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

19 de septiembre de 2025
09:57 a. m.

Sep. 19, 2025
09:57 a. m.

El Papa León XIV ha recibido este viernes 19 de septiembre en el Palacio Apostólico a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, tras el encuentro con el Santo Padre, la mandataria centroamericana se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, que estaba acompañado por Mons. Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Durante la conversación en la Secretaría de Estado, “se hizo referencia a las buenas relaciones entre Honduras y la Santa Sede” y se abordó el rol ”tanto de la Iglesia como del Estado en el ámbito social, educativo y de la atención a los migrantes”, señala la Santa Sede.

Además, “se trataron otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región”.

La Iglesia Católica en Honduras está estructurada con dos sedes metropolitanas, las Arquidiócesis de Tegucigalpa y San Pedro Sula, de las que dependen otras nueve diócesis sufragáneas. 

El pasado mes de agosto, miles de ciudadanos participaron en la “Caminata de Oración por Honduras”, convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica con miras a las elecciones que tendrán lugar el próximo 30 de noviembre. 

En junio, la Conferencia Episcopal de Honduras alertó en un mensaje su preocupación por la “polarización en la que se inserta el ambiente que nos conduce hacia las elecciones”, al tiempo que denunciaba una “tensión atizada por los diversos actores de los partidos políticos contendientes”.

Nicolás de Cárdenas
Nicolás de Cárdenas
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.