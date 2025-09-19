El Papa León XIV ha recibido este viernes 19 de septiembre en el Palacio Apostólico a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, tras el encuentro con el Santo Padre, la mandataria centroamericana se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, que estaba acompañado por Mons. Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Durante la conversación en la Secretaría de Estado, “se hizo referencia a las buenas relaciones entre Honduras y la Santa Sede” y se abordó el rol ”tanto de la Iglesia como del Estado en el ámbito social, educativo y de la atención a los migrantes”, señala la Santa Sede.

Además, “se trataron otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región”.

La Iglesia Católica en Honduras está estructurada con dos sedes metropolitanas, las Arquidiócesis de Tegucigalpa y San Pedro Sula, de las que dependen otras nueve diócesis sufragáneas.

El pasado mes de agosto, miles de ciudadanos participaron en la “Caminata de Oración por Honduras”, convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica con miras a las elecciones que tendrán lugar el próximo 30 de noviembre.

En junio, la Conferencia Episcopal de Honduras alertó en un mensaje su preocupación por la “polarización en la que se inserta el ambiente que nos conduce hacia las elecciones”, al tiempo que denunciaba una “tensión atizada por los diversos actores de los partidos políticos contendientes”.