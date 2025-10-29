Honduras se prepara para elegir a un nuevo presiente este 30 de noviembre, así como a sus autoridades legislativas y municipales. ¿Cuál es el clima social de cara a los comicios y qué proponen los principales candidatos de este país en Centroamérica?

Más de seis millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La contienda presidencial está dominada por tres candidaturas. El partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), postula a Rixi Moncada, cercana a la actual presidenta Xiomara Castro.

El Partido Nacional, principal fuerza opositora, propone a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato en los comicios anteriores. Por su parte, el Partido Liberal presenta a Salvador Nasralla, exdesignado presidencial —cargo similar al vicepresidente en otros países—, quien ha ganado adeptos rápidamente.

Actualmente, el Congreso nacional se encuentra dividido. En el grupo oficialista son 47 diputados: 43 del Partido Libre, uno del Partido Anticorrupción, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y uno del Partido Demócrata Cristiano.

Mientras tanto, la oposición está integrada por 78 diputados: 43 del Partido Nacional, 35 del Partido Liberal. Como independientes están tres diputados del Partido Salvador de Honduras.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Contexto social

Para conocer cuál es la percepción de los hondureños de cara al proceso electoral, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación coordinado por la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) realizó un sondeo de opinión pública en marzo de este año.

En este, la población califica negativamente la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Los resultados revelan que “persiste el deterioro de su imagen, la falta de transparencia y una calidad de vida estancada o en retroceso”.

“La crisis económica se impone como el principal problema nacional, vista como el mayor fracaso del actual gobierno, causa estructural de la migración y desafío urgente a resolver”, señala el sondeo.

Según el sondeo, los partidos con más posibilidades de triunfo serían: Partido Liberal (39.1%), el Partido Libertad y Refundación (Libre) con 25.6 %, el Partido Nacional con 23.2 %, mientras que un 10.1 % opina que ningún partido ganará.

IMAGEN

Propuestas de los candidatos

Los tres principales candidatos han presentado algunas líneas de acción en distintos foros y medios.

Rixi Moncada, de 60 años, es una política de izquierda, cofundadora de Libre y fue ministra de Defensa del Gobierno de Xiomara Castro, además de haber ocupado a lo largo de su carrera importantes puestos públicos

En una entrevista en el canal local Intervisión en marzo de este año, expresó su admiración por “Cuba, por su líder histórico revolucionario Fidel Castro”.

Durante una participación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), destacó que su propuesta “tiene como eje central continuar adelante con el proceso de refundación de la patria [comenzado por Xiomara Castro] y democratizar la economía y el sistema financiero, hoy capturado por una élite integrada por 25 grupos económicos y 10 familias”.

Por su parte, Nasry Asfura, de 67 años, es un político de derecha y empresario constructor. También en la UNAH presentó tres ejes fundamentales de su visión de país: empleo, salud y educación. “Son tres eslabones que no pueden separarse. Si rompemos uno, no hay forma de que el país avance”, señaló.

En tanto, Salvador Nasralla, de 72 año, es ingeniero y un popular conductor de televisión. Fue el primer delegado presidencial de la República (cargo equivalente a una Vicepresidencia) durante la mayor parte del Gobierno de Castro, sin embargo de distanció de la presidenta al punto de renunciar en 2024.

En su sitio web difundió un documento con diez ejes prioritarios enfocados en la modernización del Estado y la mejora de los servicios públicos.

Entre ellos destacan la construcción de nuevos hospitales y centros educativos, la generación de empleo mediante reformas laborales y la racionalización del gasto público, además de una política de transparencia y lucha contra la corrupción.

Defensa de la vida y la familia

En entrevista con ACI Prensa, Martha Lorena de Casco, cofundadora del movimiento Provida en Honduras, aseguró que ningún candidato ha presentado propuestas concretas sobre temas sociales como la vida y la familia.

La líder provida señaló que “Honduras tiene una vocación provida muy fuerte, y eso está expresado en nuestra Constitución”, sin embargo, alertó que, “hoy ese logro histórico está siendo amenazado”.

De Casco recordó que, durante la actual administración, en 2023, se permitió nuevamente la distribución pública de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), decisión que califica como “el primer paso para abrir la puerta a otras formas de aborto”.

Ese mismo año, el Congreso aprobó la “Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescentes”, la cual buscaba “construir currículos de educación sexual adecuados a la edad de los estudiantes para prevenir los embarazos en adolescentes”. La propuesta fue frenada por diversas agrupaciones sociales que la consideraron promotora de la ideología de género y el aborto.

La líder provida advirtió que la continuidad del proyecto del partido Libre podría poner en riesgo los avances alcanzados en la defensa de la vida y la familia. “Sí, nos preocupa muchísimo que la continuidad de un gobierno de este calibre pueda vulnerar realmente todo lo que hemos logrado en 40 años [de lucha provida]”, agregó.

Sobre el resto de los candidatos, De Casco asegura que el Partido Nacional ha mantenido históricamente una postura firme en defensa de la vida, mientras que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha mostrado apertura a dialogar con organizaciones provida.

No obstante, considera que aún falta que los aspirantes incluyan políticas públicas concretas no sólo para apoyar a mujeres embarazadas en situación vulnerable, sino en otros temas sociales. “No han aterrizado en los temas de la familia, no han aterrizado en los temas de mujer, no han aterrizado en los temas de educación”, lamentó.

Señaló asimismo que “sería una revolución” si los candidatos logran entender que “si no hay familia, la sociedad no funciona. Y eso está reclamando políticas de Estado, que tengan a la familia en el centro del desarrollo habitacional, educativo, salud pública, etc.”.

Economía, violencia y migración

El analista hondureño Carlos Calix, especialista en macroeconomía y opinión pública, quien desde 2022 ha dado seguimiento al clima social del país, aseguró en entrevista con ACI Prensa que el desempleo y la inseguridad son las principales preocupaciones de los hondureños.

“Hay un estancamiento en la economía de Honduras, indistintamente de lo que quiera decir el gobierno”, afirmó. Según sus estimaciones, entre 2.3 y 2.5 millones de hondureños tienen problemas serios de empleo, mientras que cerca de 1.6 millones están subempleados en una población aproximada de 11 millones de personas.

A esto, Calix dijo que se le suma la persistencia de la violencia. “Todos los días siguen habiendo muertos, asaltos, masacres. Entonces ese tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo latente”. También advierte sobre el aumento de la cibercriminalidad y la inseguridad jurídica, afectando tanto a empresas como a proyectos residenciales.

La falta de oportunidades “impacta a 8 de cada 10 hondureños. Si tuvieran la oportunidad de emigrar, de irse del país, lo harían”, añadió. Muchos jóvenes, dijo, no visualizan un futuro estable dentro del país, lo que profundiza el fenómeno migratorio hacia Guatemala, México y Estados Unidos.

En una marcha convocada en agosto por la Conferencia Episcopal de Honduras, a la que asistieron cientos de miles de personas, se destacó la importancia de participar en las elecciones con esperanza, teniendo en cuenta que “es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad”.