El Papa León XIV pide orar en diciembre por los cristianos que viven en medio de la guerra, especialmente en Medio Oriente, para que sean semillas de paz, reconciliación y esperanza.

“Oremos para que los cristianos que viven en contextos de guerra o de conflicto, especialmente en Oriente Medio, sean semillas de paz, de reconciliación y de esperanza”, afirma el Santo Padre en el video dado a conocer hoy por la Red Mundial de Oración del Papa.

El P. Cristóbal Fones, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, resalta que el pedido de León XIV “es un gesto de cercanía y de esperanza: un modo de decir a los cristianos de Palestina, Líbano, Siria, Irak y de tantos otros países que no están olvidados, que la Iglesia universal camina con ellos; pero también para recordarnos a todos que la fe crece también en medio de la prueba, y que de las comunidades heridas pueden nacer semillas de reconciliación y de paz”.

A continuación la oración que el Papa León XIV anima a rezar en este mes de diciembre:

Dios de la paz,

que por la sangre de tu Hijo

has reconciliado al mundo contigo,

te pedimos hoy por los cristianos

que viven en medio de guerras y violencias.

Que, aún rodeados de dolor,

no dejen de sentir Tu presencia bondadosa

y la oración de sus hermanos y hermanas en la fe.

Pues sólo desde Ti,

y ayudados por lazos fraternos,

podrán ser semillas de reconciliación,

constructores de esperanza

en lo pequeño y en lo grande,

capaces de perdonar y seguir adelante,

de tender puentes donde hay división,

y de buscar justicia con misericordia.

Señor Jesús,

que llamaste bienaventurados

a los que trabajan por la paz

haz de nosotros tus instrumentos de paz

también allí donde parece imposible la armonía.

Espíritu Santo

fuente de esperanza en los tiempos más oscuros

sostén la fe de los que sufren,

fortalece su esperanza.

No nos dejes caer en la indiferencia

y haz de nosotros constructores de la unidad

como Jesús.

Amén