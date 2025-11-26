El Papa León XIV nombró al Cardenal Grzegorz Ryś, hasta ahora Arzobispo de Łódź, nuevo Arzobispo de Cracovia, la arquidiócesis que lideró en Polonia el Papa San Juan Pablo II.

El purpurado sucede así a Mons. Marek Jędraszewski (76), cuya renuncia ha sido aceptada por el Santo Padre, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano este miércoles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Cardenal Grzegorz Ryś nació el 9 de febrero de 1964 en Cracovia y tiene 61 años. Liderará en adelante la arquidiócesis en la que Karol Wojtyla, que sería luego el Papa San Juan Pablo II, fue sacerdote, obispo auxiliar y arzobispo, entre 1946 y 1978, año en el que fue elegido Sucesor de San Pedro.

¿Quién es el nuevo Arzobispo de Cracovia en Polonia?

El Cardenal Ryś es el nuevo Arzobispo de Cracovia. Estudió en el Seminario Mayor de Cracovia y fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1988. Tienen un Doctorado en Teología por la Academia Teológica Pontificia de Cracovia (1989-1994).

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Vicario parroquial de las Santas Margarita y Catalina en Kęty (1988-1989); profesor de Historia de la Iglesia en la Academia Teológica Pontificia, que sería luego la Universidad Pontificia Juan Pablo II, en Cracovia (1994-2011); rector del Seminario Mayor (2007-2011); y presidente de la Conferencia de Rectores de Seminarios Mayores de Polonia (2010-2011).

Las más leídas 1 2 3 4 5

Fue designado obispo auxiliar de Cracovia el 16 de julio de 2011 y recibió la consagración episcopal el 28 de septiembre. El 14 de septiembre de 2017 fue designado Arzobispo de Łódź.

El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre de 2023.

En la Conferencia Episcopal Polaca preside el Consejo para el Diálogo Religioso y el Comité para el Diálogo con el Judaísmo, según refiere una nota del episcopado polaco. También es miembro del Consejo para el Ecumenismo, el Consejo para la Cultura y la Protección del Patrimonio Cultural y el Consejo para la Familia.

En el Vaticano es miembro del Dicasterio para los Obispos y del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Su lema episcopal es: Virtus in infirmitate (Fuerza en la debilidad).