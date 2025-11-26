La app de oración ePrex cumple 10 años en español y alcanza los 5 millones de descargas, con una media de 50.000 usuarios nuevos al mes y presencia en más de 180 países.

Nacida en Italia en 2012 como aplicación centrada en ayudar al rezo de la Liturgia de las Horas, en el año 2015 comenzó a operar en español.

El proyecto estuvo inactivo durante un tiempo, hasta que un grupo de voluntarios españoles lo hizo suyo en el año 2020, con el objetivo de consolidar el proyecto como una herramienta que ayude a consolidar la oración de los creyentes, motivo por lo que siempre será gratuita, sin anuncios y accesible sin conexión a Internet.

Para mantener su gratuidad, los impulsores de ePrex realizan campañas de captación de fondos y mantienen una vía de colaboración abierta a través de su sitio web.

Uno de los voluntarios, Pelayo García de la Rosa, explica a ACI Prensa que en el momento de relanzar ePrex, la aplicación contaba con un millón de descargas entre todas las plataformas y que “mediante crecimiento orgánico, sin publicidad” ya suman más de 5 millones.

Aunque hace tres años el proyecto estuvo a punto de cambiar de nombre a Saints, finalmente han decidido a conservar el original, al comprobar su fuerza como marca.

Mucho más que la Liturgia de las Horas

El grupo de voluntarios está constituido por 30 personas de diferentes perfiles profesionales, que, además de mantener actualizados los aspectos técnicos de ePrex, elaboran contenidos nuevos, para ofrecer más posibilidades de oración.

Así, además de la Liturgia de las Horas, en la aplicación se pueden encontrar las lecturas del día según el ciclo litúrgico, los misterios del Rosario, un devocionario, novenas, la Biblia o el santo del día.

Además, desde el próximo domingo estará disponible información específica sobre el Adviento y la Navidad, y se prevé poder ofrecer contenidos similares en la próxima Cuaresma y la Semana Santa.