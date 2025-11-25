Más de 10.000 fieles se dieron cita este sábado en el Parque Urbano Isla Cautín, de la ciudad de Temuco (Chile), para celebrar juntos el centenario de la Diócesis de San José de Temuco, en el marco de la Solemnidad de Cristo Rey.

La Eucaristía estuvo presidida por el Arzobispo de Santiago y primado de Chile, Cardenal Fernando Chomali, y reunió a delegaciones provenientes de los cinco decanatos de la diócesis.

Los grupos parroquiales comenzaron a llegar a primera hora de la mañana, con banderas, letreros y en clima de alegría y fraternidad. Según información del Parque Urbano, la concurrencia estimada fue de 12.000 personas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Obispo anfitrión, Mons. Jorge Concha Cayuqueo, quien agradeció la alta participación y la unidad entre las distintas comunidades.

Al conmemorarse los primeros 100 años de la diócesis, el prelado consideró fundamental reconocer la historia compartida y el compromiso pastoral de tantas generaciones que durante un siglo dieron vida a la Iglesia local.

El P. Rodrigo Aguilar Gómez, presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, tomó la palabra para expresar profunda gratitud por el apoyo recibido en la organización de las celebraciones.

En ese marco, mencionó a las parroquias, movimientos e innumerables voluntarios, los laicos comprometidos, sacerdotes, diáconos y religiosas, como también a los agentes pastorales que hicieron posible esta jornada.

También agradeció al Municipio de Temuco; a la Universidad Católica de Temuco; a los colegios y otras instituciones, y valoró la confianza y guía del obispo local.

Entre los obispos presentes estuvieron Mons. Sergio Pérez de Arce, Arzobispo de Concepción; Mons. Cristián Castro, Obispo de Santa María de Los Ángeles; Mons. Isauro Covili, Obispo de Iquique; Mons. Fernando Ramos, Arzobispo de Puerto Montt y Mons. Manuel Camilo Vial, Obispo emérito de Temuco.

Miembros de la comunidad mapuche protagonizaron luego un momento de oración denominado “Llelipun” (un ruego tradicional que une la espiritualidad con la naturaleza).

La Misa central comenzó alrededor del mediodía, presidida por el Cardenal Chomali y concelebrada por el obispo local y los demás obispos y sacerdotes presentes.

En el marco de la celebración de Jesucristo Rey del Universo, el purpurado convocó a renovar la misión, y animó a la comunidad de Temuco a “caminar unida, servir con generosidad y construir puentes de paz y respeto en medio de los desafíos actuales”.

El Cardenal hizo memoria agradecida por la vida de la Iglesia que en estos 100 años ha crecido en las 18 comunas que la integran, con 37 parroquias y cinco decanatos donde se vive la comunión y la misión católica a través de sacerdotes, diáconos, religiosas, consagrados y laicos.

En ese contexto, destacó los lazos de fraternidad y servicio, la formación de agentes pastorales y los desafíos que enfrentan en comunidad, encarnando día a día los valores del Reino de Dios y dándole rostro a la misión evangelizadora.

Temuco, señaló el Cardenal Chomali, es una tierra de múltiples rostros que continúa abriéndose al mensaje de esperanza y a la alegría del Evangelio. Por eso, valoró el testimonio silencioso y fiel de tantos habitantes que han sostenido la vida de las comunidades y continúan siendo fuente indispensable para que el Evangelio renueve los corazones y abra caminos de reconciliación y vida nueva.

Finalmente, mencionó al pueblo mapuche, valorando su cultura y su búsqueda de justicia y paz, respeto y amor; y a los más pobres, hacia quienes expresó el compromiso de la Iglesia para que todos puedan acceder a una vida verdaderamente digna.

La jornada estuvo animada por músicos como Fernando Leiva; el grupo Fuerza Mercedaria; Fer Torres y María José Bravo, expresando la alegría de la comunidad en este momento histórico y de gran participación.