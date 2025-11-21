La Diócesis chilena de San José de Temuco celebra sus 100 años con una Misa diocesana que se celebrará el domingo 23 de noviembre. Para favorecer la participación en esta Eucaristía diocesana, su obispo, Mons. Jorge Concha Cayuqueo, decretó la dispensa del precepto dominical.

Al tomar la decisión, el prelado consideró la importancia pastoral de celebrar una única Eucaristía al conmemorarse 100 años de erección diocesana, “acontecimiento trascendental de fe, historia y comunión”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Esta celebración especial busca expresar unidad, acción de gracias y comunión con el obispo. Por eso, la dispensa pretende facilitar la máxima participación de los fieles en esta celebración singular, pero también proveer a aquellas personas que legítimamente no puedan concurrir.

Todos los fieles de la diócesis quedan entonces convocados a participar en la única Eucaristía dominical, el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el Parque Urbano Isla Cautín de Temuco, en el contexto de la celebración de Jesucristo Rey del Universo, y constituyendo también la celebración central del jubileo diocesano.

La Eucaristía estará presidida por el Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago, y se transmitirá por Facebook desde las 11:45 horas.

En ese marco, se suspenden temporalmente las celebraciones de Misa que habitualmente se realizan durante la mañana y tarde del domingo 23 de noviembre de 2025 en todas las parroquias, capillas y otros lugares de culto de la diócesis, con excepción de aquellas que deban celebrarse “por razones graves de necesidad pastoral”, limitadas a grupos de fieles que no tienen otra alternativa. En estos casos puntuales, se requerirá la licencia expresa del Vicario General o Vicario Episcopal de la zona.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Se mantendrán las celebraciones de la Santa Misa vespertina del sábado anterior al evento, favoreciendo la participación de fieles en las primeras vísperas del domingo.

En virtud de lo anterior, se concede la dispensa del precepto de participar en la Misa dominical a aquellos fieles que por motivos de fuerza mayor o legítima dificultad ni puedan asistir a la única Eucaristía diocesana en Temuco.

En esos casos, se recomienda dedicar un tiempo proporcionado a la oración personal o familiar y a la lectura de la Palabra de Dios el domingo, para alimentar su vida espiritual en el día del Señor.