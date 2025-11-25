Tres obispos se han distanciado públicamente del nuevo documento de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la “diversidad de identidades sexuales” para las escuelas, intensificando aún más la disputa sobre cómo la educación católica debe abordar la identidad de género.

En el centro de la controversia se encuentra el texto de 48 páginas Geschaffen, erlöst und geliebt: Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule (Creados, redimidos y amados: visibilidad y reconocimiento de la diversidad de identidades sexuales en la escuela).

Publicado el 30 de octubre por la Comisión de Educación y Escuelas de la Conferencia Episcopal, el documento pretende servir de guía para las escuelas católicas y otras escuelas en Alemania. Debido a los debates internos del verano pasado, el texto de orientación fue inicialmente retenido y revisado.

Partiendo de la premisa de que “la diversidad de identidades sexuales es un hecho”, el texto insta a las escuelas a fomentar un entorno libre de discriminación para el alumnado, el personal y los padres que se identifican como queer. El documento llama al alumnado a respetar la autoidentificación y autodesignación de sus compañeros que se identifican como queer y a apoyar iniciativas que visibilicen su situación.

El término inglés “queer” se utiliza con frecuencia en algunas organizaciones alemanas, incluidas algunas diócesis, para las personas que se identifican como LGBT.

En su prólogo, el presidente de la comisión, el Obispo de Dresde-Meissen, Mons. Heinrich Timmerevers, subraya que el texto no pretende ofrecer una evaluación teológico-moral completa. Más bien, pretende proporcionar directrices pedagógicas y pastorales escolares basadas en las ciencias humanas contemporáneas.

También se exhorta al profesorado a utilizar un lenguaje que refleje “la diversidad de identidades sexuales”. En las clases de religión, se deben plantear cuestiones controvertidas sobre la moralidad sexual, permitiendo a los alumnos formarse sus propios juicios.

El Obispo de Passau, Mons. Stefan Oster, emitió la respuesta más detallada. En un comentario en línea, reconoció su preocupación por los jóvenes vulnerables, pero afirmó distanciarse "totalmente" de los presupuestos del documento y de su enfoque teológico, filosófico, pedagógico y de psicología del desarrollo.

Aunque el folleto se publica bajo el nombre de "Los Obispos Alemanes", Mons. Oster insiste en que no habla por él y advierte que promueve una antropología que desacraliza la comprensión cristiana de la persona humana.

Desde entonces, el Obispo de Ratisbona, Mons. Rudolf Voderholzer, se ha adherido explícitamente a la crítica de Mons. Oster. Su diócesis republicó el texto de la Diócesis de Passau como un "análisis crítico" de las tesis centrales y Voderholzer acusó a los líderes de la conferencia episcopal de aprobar el documento prácticamente sin modificaciones a pesar de las solicitudes de revisión del Consejo Permanente. La respuesta de Ratisbona hablaba de una "agenda" que se estaba llevando a cabo "en nuestro nombre".

El Consejo Permanente es el órgano rector de la Conferencia Episcopal Alemana en el que los 27 obispos diocesanos se reúnen de cinco a seis veces al año para gestionar los asuntos en curso y coordinarse entre las asambleas plenarias, que son menos frecuentes.

La tercera respuesta crítica provino de la Arquidiócesis de Colonia. El Cardenal Rainer Maria Woelki emitió una declaración rechazando toda forma de discriminación en las escuelas católicas. Sin embargo, en cuanto a la evaluación teológica y antropológica de Geschaffen, erlöst und geliebt, la arquidiócesis afirmó estar de acuerdo con el comentario de Mons. Oster.

Otras voces han contribuido a la acogida dispar. Mons. Thomas Maria Renz, Obispo Auxiliar de Rottenburg y vicepresidente de la comisión escolar, celebró el esfuerzo por proteger a los jóvenes vulnerables. Sin embargo, advirtió contra una aprobación "ingenua" de cualquier forma de autodescripción adolescente durante su desarrollo. Pidió un mayor enfoque en objetivos educativos más amplios.

Por ahora, el documento sigue vigente oficialmente como guía de la conferencia episcopal. Sin embargo, la abierta oposición de tres obispos diocesanos lo ha convertido en un tema clave en la lucha más amplia por los esfuerzos de reforma de la Iglesia en Alemania, particularmente con respecto a la sexualidad y la antropología.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.